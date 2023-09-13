新潟阿比雷斯明年起成为本地球队

上个月刚刚第六次夺得新加坡超级足球联赛（前称新联赛）冠军的新潟阿比雷斯（Albirex Niigata），明年起将成为本地球队。此举对于球会和本地足球发展来说，相信将达到双赢效果。

新潟阿比雷斯星期三（9月13日）在裕廊体育场的总部召开记者会，宣布了这项消息。

新加坡新潟阿比雷斯足球队附属于日本甲级足球联赛球队新潟阿比雷斯，他们是在2004年受新加坡足总之邀，加入新联赛。

该队在2018年之前由清一色日本球员组成，亚当·斯旺迪（Adam Swandi）是首名加入他们的新加坡球员，范迪阿末的三儿子伊尔汗·范迪（Ilhan Fandi）去年加盟。今年，他们阵中的本土球员则达到了八名，包括刚与球队续约两年的新加坡国家足球队门将哈山（Hassan Sunny）。

在成为本地球队之后，新潟阿比雷斯未来必须和其他新超联赛球队一样，遵守外国球员配额制，意味着这支球队明年起肯定得召入更多本土球员。

未来能参加亚冠赛和亚洲足联杯

就因为之前不是真正的本地球队，新潟阿比雷斯即使从2016年起六次登上新超联赛冠军宝座，却不符合代表新加坡参加亚洲冠军联赛或亚洲足联杯的资格，所以“转换国籍”将能改变他们这些年来的窘境。

新潟阿比雷斯主席是永大辅在记者会上说：“我们对新加坡足球发展非常认真。我们最初的目标是向日本输送球员，但随着我们继续掌管阿比雷斯，如何为本地足球做出贡献变得更加重要。”

助球队在2017、2018、2022和2023年夺得新超联赛冠军的主帅吉永一明则说：“我们相信阿比雷斯能为新加坡足球发展做出贡献。我们时刻要求所有球员，不只是本土球员，要正确了解足球和做好专业的准备。”