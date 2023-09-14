因疫情展延 杭州亚运会9月23日掀战幔

亚运会是亚洲最大的综合性体育赛事，每四年举办一次。第19届即将在杭州举行，届时我国将派出历来最大的代表团共431名运动员角逐32个项目。

因冠病疫情展延一年的杭州亚运会下星期六（9月23日）掀开序幕，新加坡此次将派出431名运动员角逐32个项目。

这是我国历来派出最大的亚运会代表团，在多个项目都是首次参赛，例如围棋、轮滑和现代五项等。

新加坡在2018年雅加达亚运会派出264名运动员参加21个项目，收获的成绩为四金四银14铜，当时为新加坡取得金牌的运动项目是游泳（两枚）、帆船和桥牌。

获得银牌的项目是游泳、巴西柔术、马来武术；铜牌是游泳、保龄球、击剑、马来武术、帆船、乒乓球、藤球和划艇。

游泳是当时贡献最多奖牌（六枚）的项目，但现在已进入“后约瑟林时代”，国家队主教练陈利裕不久前受访时说，要超越上届成绩非常困难，若选手发挥出色将有可能带回两枚金牌。马来武术和保龄球上次助我国带回七枚奖牌，但今年都没有列入亚运会赛项，因此在总奖牌数上或许不如以往。

尽管如此，我国田径选手和帆船选手这一年来频频在国际舞台大放异彩，或许他们到时会带来“金”喜。

我国武术选手林思韦（左）和击剑选手阿米塔是本届亚运会新加坡代表擎旗手。（档案照片）

亚运会是亚洲最大综合性体育赛事

亚运会的全称为“亚洲运动会”，是亚洲最大的综合性体育赛事，每四年举办一次，其规模与影响力仅次于夏季奥运会。根据官网，这次会有45个国家与地区参与，包括朝鲜。

亚洲国家分成东亚、西亚、中亚、南亚、东南亚五个部分。为了体现百花齐放的亚洲文化，本届亚运会有起源于中国的围棋，还有代表东南亚的藤球，南亚的卡巴迪，以及中亚的克柔术。

东亚除了有大家熟悉的中国、日本和韩国，还有朝鲜和蒙古等。人口密度最高的南亚，包括尼泊尔、不丹、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡和马尔代夫。

中亚是前苏联的五个加盟国，为哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦。西亚国家最多，有沙特阿拉伯、卡塔尔、巴林、阿富汗和也门等。

我国所在的东南亚有11个国家，包括越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、印度尼西亚、文莱、菲律宾和东帝汶。

参与的45个国家与地区里，朝鲜运动员的竞技状态也让人关注，这是他们自2018年亚运会后再次参加国际综合性体育赛事，他们于2021年和2022年以冠病疫情为由连续缺席东京奥运会和北京冬奥会。

据外媒报道，朝鲜代表团包括运动员、教练、工作人员等约有200人。预计他们可能会参加足球、柔道、龙舟、举重、体操和摔跤等项目。在雅加达亚运会上，朝鲜派出的168名运动员参加射箭、田径、拳击、足球、手球、柔道等11个项目，获得12枚金牌，在总奖牌榜排名第10。

今年较早时，亚洲奥林匹克理事曾表示，允许俄罗斯与白罗斯运动员以中立选手参加亚运会，只是不会获颁奖牌。然而，国际奥委会不久前驳回了这个决定，因此俄白运动员本月不会亮相这项赛事。

非亚奥理事会成员 亚洲六国缺席

亚洲有六个国家不是亚奥理事会成员，因此不会参加亚运会，这六个国家分别是土耳其、以色列、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚，以及塞浦路斯。

涉及历史文化传统和地缘政治认知，这些国家不归属于亚洲体坛，连亚洲单项体育组织的所有赛事都一概不加入。这些国家中，只有以色列曾参加过亚运会。

以色列从1948年建国以来，曾亮相过五届亚运会。可是自1974年德黑兰亚运会后，因常年与西亚国家关系紧绷，缺席此后的所有亚运会。

亚运会吉祥物是三个承载深厚底蕴和充满时代活力的机器人，左起为“莲莲”“琮琮”和“宸宸”。（新华社）

吉祥物是三机器人 组合名为“江南忆”

杭州亚运会的主题是“心心相融，@未来”（Heart to Heart, @Future），@是全球互联网通用符号，也契合杭州互联网之城的特征。 “心心相融”和“@未来”，蕴含各国人民在亚运会舞台上交融，面向未来，共建人类命运共同体的良好愿望。

亚运会吉祥物是三个承载深厚底蕴和充满时代活力的机器人，组合名叫做“江南忆”，出自唐朝诗人白居易的《忆江南》词中的“江南忆，最忆是杭州”。这三个机器人的名字分别是“宸宸”“琮琮”和“莲莲”。

“宸宸”代表世界遗产大运河，名字取自拱宸桥；“琮琮”代表世界遗产良渚古城遗址，名字取自良渚文化玉琮；“莲莲”代表世界遗产西湖，名字取自西湖荷花。