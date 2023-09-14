主场不敌叙利亚 中国男足料将大换血

（成都综合电）近期热身赛表现欠佳，中国男足可能在亚运会结束后的新一期集训进行大换血，再与越南和乌兹别克斯坦队进行热身赛。

中国男足在9月进行的两场热身赛中，分别以1比1战平马来西亚，0比1负于叙利亚，表现欠佳。有鉴于球队正处于新老交替时期，同时有多名球员受伤病影响，主教练亚历山大·扬科维奇（Aleksandar Jankovic）预料将招录年轻球员加入集训名单，以进行集训人员调整。而具体人选，应该会根据接下来的中超、亚运会等比赛中的球员表现来定夺。

世界排名第80的中国男足星期二（9月12日）在四川成都的国际足球邀请赛中，主场0比1败给世界排名第94位的叙利亚。

社交媒体流传的赛场视频显示，中国球迷在赛后为叙利亚球员鼓掌，并对主队大喊“丢人现眼”，而叙利亚队球员赛后到场边谢场，并与观众合影，这种客场球队得到主场观众欢呼喝彩的情况并不多见，微博相关话题的讨论中，也少有支持中国男足的正面声音。

这个时间点离亚洲杯还有四个月，距离世界杯亚洲区预选赛开始还有两个月。扬科维奇赛后说：“我们努力尝试了变化，拼得很凶，也不是没有机会，只不过运气不好，没进球。”他说，解决问题需要执行力、时间和耐心，以及牺牲更多的个人，没有人喜欢输球，能做的只有继续努力。