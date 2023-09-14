我国混双许永凯陈薇涵闯复赛 女单杨佳敏遭淘汰

（香港讯）我国羽毛球队在星期四（9月14日）举行的香港羽毛球公开赛上一喜一忧，夫妻档混双组合许永凯／陈薇涵在次圈16强赛击败世界排名比他们靠前的中国组合程星／陈芳卉，晋级复赛。女单杨佳敏则不敌赛会第五号种子印度尼西亚的玛丽斯卡，无缘晋级。

世界排名第33的我国混双组合许永凯／陈薇涵耗时36分钟，以21比13、21比15拿下世界排名第27的程星／陈芳卉。

首局比赛中国组合以2比0取得不错的开局，不过我国组合追成7比7平后，一直掌握比赛的主动权，在以17比13领先后，更是一口气连取四分，拿下该局。

次局比赛则是许永凯／陈薇涵开局领先，不过程星／陈芳卉组合也打得很顽强，追成14比14。此后，我国组合一直以微小的一两分优势领先，直到17比15时才连取四分，拿下最后胜利。

许永凯／陈薇涵的下一圈对手将是另一支中国组合郭新娃／魏雅欣，后者在昨天的比赛经过三局激战，以21比18、12比21、21比19险胜世界排名第九的马来西亚组合陈堂杰／杜颐沩，三局比赛耗时54分钟。

女单次圈赛方面，世界排名第23的我国首号球员杨佳敏11比21、18比21不敌世界排名第八的印尼球员玛丽斯卡，遭淘汰出局。两局比赛耗时30分钟，杨佳敏比赛中一直处于追分状态。

这是两人第七次交手，玛丽斯卡目前以五胜二负占优。在较早前的羽毛球世锦赛上，玛丽斯卡在三局激战后击败杨佳敏。杨佳敏最后一次击败玛丽斯卡则是在2021年的德国海洛公开赛。