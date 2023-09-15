世界冠军和奥运冠军齐亮相 杭州亚运会群星云集

新加坡在不少运动项目中都拥有世界冠军级别的球员，主流项目就有乒乓球的冯天薇、游泳的约瑟林，以及羽毛球的骆建佑。本届亚运会，冯天薇和约瑟林不会出战。骆建佑之外，世界各地还有哪些奥运冠军和世界冠军级别的选手将亮相杭州？

下周开锣的杭州亚运会可谓星光熠熠，《联合早报》记者盘点五个不同项目的世界冠军级别球员，他们是羽毛球的骆建佑（新加坡）、击剑的张家朗（香港）、射箭的安山（韩国）、游泳的大桥悠依（日本）和乒乓球的马龙（中国）。

羽毛球：骆建佑

这是我国羽将骆建佑首次参加亚运会。（档案照片）

新加坡头号男单骆建佑是我国目前唯一一位羽毛球世界冠军，他为我国缔造多项纪录。除了获得世界冠军，他还在亚锦赛打进决赛收获银牌，也以世界第三刷新我国男单在世界排名上的最好成绩。

骆建佑在2021年世锦赛为我国赢得首枚金牌，他并没有参加2018年雅加达亚运会，因此杭州将是他的亚运会处子秀。

26岁的骆建佑目前世界排名第九。由于来自丹麦的世界第一的安赛龙不参加亚运会，因此骆建佑届时将以种子球员身份亮相。

我国羽队在亚运会的最好成绩是2006年获得的女团铜牌，这也是目前唯一一枚亚运会羽毛球奖牌。

在2018年的亚运会上，七枚金牌里中国斩获三枚，印度尼西亚获得两枚，日本和台湾各获一枚。

击剑：张家朗

香港剑手张家朗盼能在亚运会站上最高领奖台。（法新社）

香港花剑手张家朗在2020年东京奥运会赢得男子花剑个人赛金牌后名声大噪，他是香港史上首位斩获奥运金牌的男子选手。此役出征亚运会，张家朗争取赢得金牌。

张家朗出身于篮球世家，父亲和母亲都曾是篮球运动员，学篮球的时间甚至比击剑还要早。不过，他很快就在击剑崭露头角，2016年4月首夺亚锦赛花剑冠军，2021年在奥运会夺冠。

现年26岁的张家朗还未在亚运会夺冠，他2014年在仁川亚运会获得团体铜牌，2018年在雅加达亚运会获得个人银牌和团体铜牌。出发杭州前，张家朗接受香港媒体采访时谈及目标，他希望能首尝亚运会冠军滋味。

在6月举行的亚锦赛，张家朗在16强遭爆冷淘汰，团体赛则在半决赛不敌韩国摘下铜牌。

射箭：安山

韩国女将安山是奥运史上首个射箭三冠王。（取自球员社交媒体）

韩国射箭女将安山在两年前的奥运会上表现神勇，一人“射”下三枚奥运金牌，成为奥运历史上首个射箭项目三冠王。

年仅22岁的安山当时获得女子个人、女子团体和混合团体金牌。她初次亮相奥运就以680分的高分刷新悬挂25年的女子72箭排名赛纪录，后来再与搭档金济德以1368分创下混合团体赛的纪录。

这次安山将随队出征亚运会，这也是她个人首届亚运之旅。

韩国射箭队在上届亚运会上表现一般（四金三银一铜），另外四枚金牌落到别的国家手中。在2021年的东京奥运会上，五个项目中韩国包揽四个金牌，来临的杭州亚运将是他们重塑辉煌的好机会。

游泳：大桥悠依

日本泳将大桥悠依将出战本届亚运会，力拼金牌。（法新社）

日本游泳队在两年前的东京奥运会上只收获两枚金牌，这两枚都来自大桥悠依。身为东京奥运会双冠王的她，本届亚运会将目光瞄准在个人混合泳项目上。

27岁的大桥悠依是东奥女子200米和400米个人混合泳金牌得主，她也以此成为日本队史上唯一一位在单届奥运拿下两枚金牌的女泳手。

大桥悠依属于大器晚成的运动员，她在一次身体检查中发现自己患有严重贫血，经过一段时期的饮食调整和药物治疗后才找回状态，并拿下全国冠军和缔造全国纪录，然后才在奥运封王。

只是大桥悠依今年状态一般，两个月前折戟世锦赛，在主攻项目200米混合泳仅获得第六名。

乒乓球：马龙

中国名将马龙将第四次出征亚运会。（取自世界乒乓球职业大联盟（WTT）网站）

中国乒乓球名将马龙下个月将满35岁，他今年将迎来个人第四次亚运会之旅，距离他首次参加亚运会已有17年。

马龙首次亮相亚运会是在2006年的多哈亚运会。2010年他在广州赢得男单金牌，2014年在仁川随队获得团体金牌，不过没有出战2018年雅加达亚运会。

马龙是乒乓球史上首位集奥运会、世锦赛、世界杯、亚运会、亚锦赛、亚洲杯、巡回赛总决赛、中国全运会及全锦赛单打冠军于一身的“超级全满贯”男选手，也是史上首位蝉联奥运会男单金牌和拥有最多奥运金牌（五金）的乒乓球员。

这次再战亚运会，马龙只参加男团。