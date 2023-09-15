FIFA年度最佳球员候选名单 哈兰德、梅西与姆巴佩入围

（布达佩斯综合电）国际足联在周四（9月14日）公布年度最佳候选名单，曼市（Manchester City）前锋哈兰德（Haaland）、去年的最佳男球员梅西（Messi）和姆巴佩（Mbappe）入围，女足世界杯金球奖得主艾塔娜·邦马蒂（Aitana Bonmati）和她的西班牙队友珍妮弗·埃尔莫索（Jenni Hermoso）也获提名角逐最佳女球员奖。

英超球会曼市共有5人入选最佳男足提名，除了前锋哈兰德，阿尔瓦雷斯（Alvarez）、中场德布劳内（De Bruyne）、罗德里（Rodri）和席尔瓦（Silva）也都入围。

此外，上赛季效力曼市，本赛季加盟西甲豪门巴塞罗那（Barelona）的京多安（Gundogan）也获提名，他上赛季随曼市拿下英超、英格兰足总杯和欧洲冠军联赛“三冠”。梅西最近在美国职业足球大联盟的迈阿密国际（Inter Miami）表现出色，也入围候选名单。

2022/23赛季随巴塞获得西甲女足冠军、女足欧冠奖杯，两周前成为新科欧足联年度最佳女球员的艾塔娜则入围FIFA最佳女球员候选名单。

曼市队主教练瓜迪奥拉（Guardiola）、国际米兰队主帅因扎吉（Inzaghi）以及在本赛季末从苏超球会凯尔特人加盟托特纳姆的波斯特科格鲁（Postecoglou）入围最佳男足教练名单。萨里娜·维格曼（Sarina Wiegman）获得最佳女足教练提名。

候选名单由足球专家小组确定，这个小组成员包括退役球员米娅·哈姆（Mia Hamm）和德罗巴（Drogba）。

FIFA年度最佳各奖项的投票于本周四在FIFA.com开始，10月中旬结束。投票者为国家队教练、队长、记者和球迷。