我国混双痛失四局点 香港羽球赛不敌中国止步八强

我国混双夫妻档许永凯／陈薇涵星期五（9月15日）晚上的香港公开赛八强，在第二局错失四个局点，惨被中国新混双组合郭新娃／魏雅欣逆转，比数是12比21、20比22。

中国组合在首局以3比0领先，不过我国迅速追成3比3。双方随后不断拉锯，由两位左手将组成的中国组合在10比9落后的情况下势如破竹，反观我国失误不少，连丢八分，最后输掉首局。

两支组合的比分在次局交替上升，我国在14比15落后的情况下本来连得四分，但好景不长，他们在20比16领先的情况下接连失误，被对手连得六分，错过将比赛带入决胜局的机会。

赛会二号种子金廷成男单夺冠热门

男单方面，在头号种子安塞龙（丹麦）首轮爆冷出局后，来自印度尼西亚的赛会二号种子金廷成为夺冠热门。他在八强以21比12、21比16拿下台湾的苏力扬，在半决赛对垒日本的西本拳太。另一位印尼选手、赛会五号种子佐纳丹则在另一场半决赛对战马来西亚的黄智勇。

日本女单头号种子山口茜则以21比13、21比15拿下美国的七号种子张蓓雯。但三号种子卡罗琳娜·马林（Carolina Marin，西班牙）以9比21、18比21不敌印尼的五号种子玛丽斯卡，让后者和山口茜会师四强。

马来西亚女单吴堇溦也有亮眼表现，以12比21、21比17、21比18逆转中国的赛会六号种子韩悦，将在半决赛挑战另一位中国选手张艺曼。张艺曼则以两个21比17拿下同袍王祉怡（八号种子）。