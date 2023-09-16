涉“唇吻门”首次出庭供证 西班牙足总前会长接限制令

（马德里综合电）西班牙足总前会长卢比亚莱斯（Rubiales）星期五（9月15日）首次针对女足世界杯“唇吻门”的调查上庭供证，高等法庭向他发出限制令，禁止他靠近国家队女球员珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso）。

8月20日进行的女足世界杯决赛后，卢比亚莱斯在夺冠庆祝活动中嘴对嘴亲吻球员珍妮弗，从而引发了“唇吻门”事件，最终被迫辞去足总会长职务。他星期五出席西班牙高等法院有关是否涉及性骚扰的调查供证时，再次表示自己是清白的。

高庭之后向他发出限制令，禁止他出现在珍妮弗周围的200米范围内。辩方原本以确保卢比亚莱斯不会潜逃海外为理由，要求他隔两周到法庭报到，但被高庭驳回。

西班牙女足吁更多人下台 进行根本性改革

就在卢比亚莱斯出庭几个小时后，39名西班牙球员联名呼吁彻底改革西班牙足总，并要代替卢比亚莱斯的临时会长罗查（Rocha）也下台。这些球员包括23名现役女足国家队代表的其中21名，她们表示，西班牙足总必须进行大刀阔斧的更动，否则她们将不再披上国家队球衣上场。

尽管西班牙足总近来有人事变动，但足总的核心权力还是掌握在卢比亚莱斯的亲信手中，联署声明呼吁总会进行根本性的改革，包括撤换会长和秘书长。

日前走马上任的西班牙女足历来首位女主帅蒙塞·汤姆（Montse Tome），原本计划为接下来对阵瑞典和瑞士的欧洲女子国家联赛发布球员大名单，但法新社引述知情人士说，球员发出联署声明后，大名单将延迟发布。