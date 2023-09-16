拜仁遭莱沃库森逼平 凯恩四战贡献四球

（慕尼黑综合电）主力前锋凯恩（Kane）四场比赛攻进四球，但拜仁慕尼黑（Bayern Munich）星期六（9月16日）凌晨在德甲依旧遭莱沃库森（Leverkusen）2比2逼和。巴黎圣日耳曼（PSG）则是主场2比3不敌尼斯（Nice），尝本季法甲联赛首败。

与莱沃库森的比赛，占据主场之利的拜仁开局顺利，凭借第七分钟右侧开出的角球，凯恩后点头顶空门得手，打破场上僵局。不过莱沃库森的后卫格里马尔多（Grimaldo），第24分钟在前场自由球射出一记世界波扳平比分。

在双方长时间僵持之后，中场格雷茨卡（Goretzka）扫射破门，拜仁在第85分钟再度领先。伤停补时阶段，拜仁后卫戴维斯（Davies）在禁区内绊倒中场霍夫曼（Hofmann），主裁判观看录像助理裁判（VAR）后判给莱沃库森罚球，中场帕拉西奥斯（Palacios）射进，最终双方2比2握手言和。

莱沃库森中场帕拉西奥斯（25号）站在12码罚球点上送出一脚劲射，拜仁门将乌尔赖希方向判断准确但扑救不及，双方再度战平。（路透社）

尽管凯恩近四场比赛已攻入四球，但他透露，自己仍然在适应这支新球队。“当然，能进球总令人高兴。但总的来说，我还在了解这支球队，我认为我可以通过我的全面发挥来提高球队实力。”

凯恩也透露，通过每一次训练和每一场比赛，他对队友都能有更好的了解。“而随着赛季的进行，这种感觉会变得更加强烈。”

此役战罢，两支球队各积10分领跑德甲积分榜。

大巴黎吃新赛季首败

另一边厢，大巴黎前锋姆巴佩（Mbappe）梅开二度，但独木难支，球队还是吃下了本赛季首场败仗。尼斯前锋莫菲（Moffi）同样独进两球，而另一名前锋拉博德（Laborde）也贡献一球，帮助尼斯赢得本赛季的第二场胜利。

姆巴佩独木难支，双响难救主，赛后难掩失落。（路透社）

对大巴黎来说，这是新帅恩里克（Enrique）执教后的首场败仗，他赛后也承认对手全场踢得更有激情和活力。“很明显，这是一场让人伤心的失利，我们都必须提高，包括我自己。但我喜欢我们的精神状态。”

此役战罢，尼斯反超大巴黎，爬升至法甲积分榜第二位，大巴黎则是排名第三。