红军3比1逆转胜狼队 升上英超榜首

下半场换人奏效，“红军”利物浦（Liverpool）在星期六（9月16日）晚的英超早场赛中，客场以3比1逆转战胜狼队（Wolverhampton），避免吃下本赛季英超首败，同时也凭借这场胜利登上榜首之位。

当然，只要曼市（Man City）或托特纳姆（Tottenham）在稍后的比赛中获胜，榜首之位将再次易主。

英超联赛因国际赛而休战一周，此前连胜三场的红军返场后好像突然“生锈”，上半场的表现惨不忍睹，开赛第七分钟就被狼队的韩国国脚黄喜灿攻破龙门，红军球迷当时肯定非常担心历史重演，因为球队上赛季做客狼队时就以0比3惨败。

狼队左翼内托（Neto）无疑是上半场表现最佳的球员，他在助攻黄喜灿进球后，第34分钟再于同样位置给前锋库尼亚（Cunha）送出妙传，但后者判断失误，未能把握进球良机。

红军下半场换人奏效

毫无意外，红军主帅克洛普（Klopp）在下半场做出调整，他以迪亚斯（Diaz）换下麦卡利斯特（Mac Allister）后，彻底激活球队。第55分钟，萨拉赫（Salah）在禁区左侧劲射，哈克波（Gakpo）门前补上一脚，助红军扳平比分。

随着右卫罗伯逊（Robertson）在第85分钟破门，红军以2比1反超。

刚进入伤停补时不久，在第56分钟替补上场的中场埃利奥特（Elliott）也进攻得手，不过他的射门是在击中狼队后卫布埃诺（Bueno）后折射入网，最终被算作为对方的乌龙球。

尽管如此，本仗能反败为胜，相信利物浦已松了一口气。