八大高颜值亚运会场馆 尽显杭州秀丽水乡与高科技

杭州第19届亚运会在54个竞赛场馆举行，主办方下足功夫，在大部分新建和重新改造的场馆尽可能融入杭州独有特色。杭州作为互联网巨头阿里巴巴集团的总部，本届亚运会也势必为观众带来一场高科技的智能体育盛宴。

继1990年的北京和2010年的广州之后，中国今年将第三次举办亚运会，而本届将向东移，在风景明媚的浙江省杭州市举行。

今年赛事共设40个大项和61个分项，分在54个竞赛场馆举行。场馆主要分布在杭州市，帆船、沙排、龙舟、足球、篮球、排球、棒（垒）球、攀岩和藤球比赛则将在杭州附近的五个协办城市——宁波、温州、湖州、绍兴和金华举行。

54个场馆当中，有些是新建成的，有些则是改造提升的，《联合早报》为读者介绍最具特色的赛场。

杭州奥体中心体育场，由28片大“莲花瓣”和27片小“莲花瓣”组成，设计理念源于钱塘江水的波动和杭州丝绸的妩媚飘逸，犹如一朵盛开在钱塘江畔的莲花，故被昵称为“大莲花”。（互联网）

杭州奥体中心体育场

举办项目：田径、开闭幕礼

场馆总席位：8万零800人

位于杭州滨江区钱塘江畔的杭州奥体中心体育场，是杭州亚运会和亚残运会开闭幕式的承办场馆，也是“运动之母”田径赛的举办场地，因为它的造型也格外靓丽醒目。

体育场由28片大“莲花瓣”和27片小“莲花瓣”组成，设计理念源于钱塘江水的波动和杭州丝绸的妩媚飘逸，犹如一朵盛开在钱塘江畔的莲花，故被昵称为“大莲花”。

步入场馆，首先映入眼帘的是错落有致的五色座椅。观众席上红色、紫色、灰色、浅蓝、深蓝五种颜色穿插渐变，犹如一条彩虹环绕在赛场周围。

“大莲花”是中国目前三座可容纳8万人以上的体育场之一。

与“大莲花”近在咫尺的“小莲花”是本届杭州亚运会的网球赛主办场馆。（互联网）

杭州奥体中心网球中心

举办项目：网球

场馆总席位：1万4000人

与“大莲花”近在咫尺的“小莲花”杭州奥体中心网球中心，虽也是采用“花瓣”状的外形设计，却分上下两部分“花瓣”组成。

下半部分由24片“花瓣”组成，上半部分则由八片每个重达160吨左右，能旋转的“大花瓣”构成。

这样特殊的“构造”不是为了好看，而是让“小莲花”顶部能够自由开合。

当屋顶的八片旋转“花瓣”同步张合时，不仅在视觉上更具冲击，还能让场馆不受天气影响，可以全天候使用。

“小莲花”是杭州亚运会网球赛的举办场馆。

杭州奥体中心游泳与体育馆拥有“双馆合一”的设计理念，是世界最大的两馆连接体非线性造型场馆。（互联网）

杭州奥体中心游泳与体育馆

游泳馆举办项目：游泳、跳水、花样游泳

场馆总席位：6082人

体育馆举办项目：五人制篮球

场馆总席位：1万7348人

位于萧山区的杭州奥体中心游泳和体育馆拥有“双馆合一”的设计理念、独特的流线造型，结合双层全覆盖银白色金属屋面，和两翼张开的平台形式，形成“化蝶”的杭州文化主题，是世界上最大的两馆连接体非线性造型场馆，无论白天夜晚，颜值都超高。

除了颜值高，双馆合一的设计理念同时也承载着主办方对节能高效的追求。

游泳馆将在亚运会期间举办游泳、跳水和花样游泳比赛以及亚残运会的游泳比赛。体育馆部分则将举办五人制篮球赛。

钱塘轮滑中心从高空俯瞰，就像两个“6”融合叠加，也像一个“旋风陀螺”。（互联网）

钱塘轮滑中心

举办项目：轮滑、滑板

场馆总席位：2177人

位于钱塘江边的钱塘轮滑中心，从高空俯瞰，就像两个“6”融合叠加，也像一个“旋风陀螺”。

轮滑馆内分两部分，一条是200米的竞速赛道，内场是一个50X25米的花样轮滑和自由式轮滑赛道。它是亚洲首条双曲面场地。据了解，双曲面场地能够提高竞赛选手的过弯速度，有利于选手发挥。

轮滑馆的北侧是亚运滑板公园，将举行滑板比赛。

中国杭州电竞中心以“星际漩涡”为设计理念，形似一艘“星际战舰”盘踞在北景园生态公园内，蓄势待发，与电竞比赛的科幻感、未来感非常契合。（互联网）

中国杭州电竞中心

举办项目：电竞

场馆总席位：4500人

它以“星际漩涡”为设计理念，三条主步道作“骨架”，环绕核心旋转上升，形成双曲面异形结构，宛如星云中的恒星。从空中俯瞰，它形似一艘“星际战舰”盘踞在北景园生态公园内，蓄势待发，与电竞比赛的科幻感、未来感非常契合。

场馆内最引人注目的视觉元素之一，是位于正中、总面积202平方米的霸型屏幕，包括四面大屏和四面角屏，最高可以升至离地面22米，能充分满足场馆内不同位置观众的视觉体验。

坐落于山水之间的富阳水上运动中心是本届亚运会赛艇和皮划艇（静水、激流回旋）的比赛场地。（互联网）

富阳水上运动中心

举办项目：赛艇、皮划艇

场馆总席位：4400人

位于富阳区东洲岛北支江南岸的富阳水上运动中心是本届亚运会赛艇和皮划艇（静水、激流回旋）项目的比赛场地。

中心以富春山水为设计灵感，建筑主体以山脉的起伏为造型，景观部分通过流畅的辅助线条来体现“水”文化。场馆屋顶设有绿化植被，与周边山水融为一体，契合亚运会“绿色”办赛理念。

白天的它美得像一幅画，当夜幕降临，场馆点亮的那一刻，它化身为灵动飞舞的动感画卷，与波光粼粼的北支江交相辉映。

即将承办本届亚运会射击、射箭和现代五项比赛的富阳银湖体育中心给人古色古香的感觉。（互联网）

富阳银湖体育中心

举办项目：射箭、射击、现代五项

场馆总席位：9880人

位于杭州市富阳区的富阳银湖体育中心是亚运会举办射击、射箭和现代五项比赛的场馆。

场馆设计融合了富阳特色，带有飞檐的射击综合馆富有江南水乡风格，别有一番柔和韵味。

射击综合馆东侧及南侧幕墙设置了3万4000块旋转百叶，在太阳光的照射下，会呈现出一幅光影效果的《富春山居图》，随着太阳角度的变换，画作也会有所不同。

加上与周边山脉交相呼应的人字形屋顶，以及馆内天花板上200米的“江水灯带”，该场馆尽显富春山水意境灵动之美。

绍兴柯桥羊山攀岩中心的外形好似一枚部分被镂空的“蚕茧”，这除了要表现出攀岩柔中带刚的特性外，也契合了柯桥的纺织产业特点。（互联网）

绍兴柯桥羊山攀岩中心

举办项目：攀岩

场馆总席位：2100人

通过无人机的镜头俯瞰绍兴柯桥羊山攀岩中心，好似一枚部分被镂空的“蚕茧”，造型精巧而别致，这是杭州亚运会攀岩项目的比赛场地。

攀岩运动有时被称为“岩壁上的芭蕾”，柔中带刚。如何把这样的运动特性融入场馆设计中？“蚕茧”这个别致的造型最终得到了众人认可，这也契合了柯桥的纺织产业特点。

场馆位于绍兴市羊山石佛风景名胜区内，采用半开放式设计，让阳光能通过顶部镂空空间照射进来，既满足攀岩比赛遮盖要求，还尽可能露出天空，将自然景观和现代建筑融为一体。