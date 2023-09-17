约瑟林冯天薇缺席亚运 我国夺牌希望还有哪些？

尽管过去几届亚运会为我国贡献不少奖牌的约瑟林和冯天薇都已淡出体坛，但新加坡在来临的杭州亚运会还是有夺牌希望。

受冠病疫情影响，原定于去年举行的杭州亚运会推迟至今年9月举行。

五年说长不长，说短不短。在这五年的时间里，我国体坛唯一的奥运会冠军约瑟林已逐渐淡出泳坛，至于乒坛“大姐大”冯天薇和于梦雨，后者已于2021年东京奥运会后正式挂拍，前者虽没明确表示退役，却在结束了去年的共运会征程后，逐渐淡出众人视野。

三人在过去三届亚运会，为新加坡贡献了三金三银七铜共13枚奖牌。

由于保龄球在本届亚运会被排除在外，我国又失去了一个奖牌来源。但得益于政府近年来大力发展体育，越来越多有潜质的运动员从卓越体育奖学金和林荣福体育奖学金中获益，我国健儿们也逐渐在国际赛场上大放异彩。以下几位健儿相信会是新加坡在来临亚运会上最大的夺牌希望。

珊蒂（27岁，田径队）

预计最佳成绩：女子100米、200米跑金牌

从去年越南东运会拿下200米金牌和100米银牌，到今年5月在柬埔寨东运会将100米奖牌升级为金色，再到7月的亚洲田径锦标赛包揽短跑双金，我们可说是一步步见证了珊蒂飞跃式的进步。

更令人钦佩的是，珊蒂在这过程中屡破全国纪录，甚至刷新了东运会和亚锦赛的女子200米大会纪录。她的世界排名亦大幅猛升，这一连串超水准表现还让她首次获得了世界田径锦标赛的参赛资格。

在上个月结束的田径世锦赛上，珊蒂在200米比赛中以22秒57的新全国纪录，成为了首名闯入世锦赛半决赛的新加坡田径运动员，同时达到了2024年巴黎奥运会的入选标准，明年确定再战奥运会。

珊蒂过去都是靠外卡站上世锦赛和奥运舞台。

珊蒂目前的100米和200米个人最佳成绩分别为11秒20及22秒57，这两个成绩都比过去三届亚运会的夺标成绩快，因此她从杭州带回两枚金牌，绝对不是梦。

墨士廉在上个月的帆船世锦赛上勇夺水翼风筝板冠军。（档案照片）

墨士廉（17岁，帆船队）

预计最佳成绩：男子水翼风筝板金牌

刚满17岁的帆船小将墨士廉是新加坡在本届亚运会代表团最年轻选手之一，却是夺金希望最大的运动员之一。

这名欧亚混血儿因在2021年的世界青年帆船锦标赛上以14岁幼龄赢得水翼风筝板冠军，开始进入国人视线。

在去年和今年实现卫冕，缔造世青赛三连冠后，墨士廉上个月挑战成人世锦赛成功称霸此项目，进而成为首名在世锦赛上扬威的新加坡帆船手，同时创造了奥林匹克级别帆船史上最年轻冠军的纪录，并取得了巴黎奥运会参赛资格。

由于水翼风筝板是近年来才兴起的帆船项目，今年首次入选亚运会，明年将首登奥运舞台，因此来临的杭州亚运会将会是墨士廉第一次代表新加坡参加运动会。

毕竟已是世界冠军，墨士廉只要正常发挥，应该能收获亚运历来首枚男子水翼风筝板金牌。

除了墨士廉，上两届亚运会都为新加坡贡献铜牌的帆船手卢军汉也有望再站上领奖台。

陈永进在今年的柬埔寨东运会上夺得男子50米自由泳金牌，同时成为首名获得巴黎奥运会参赛资格的我国选手。（档案照片）

陈永进（21岁，游泳队）

预计最佳成绩：50米自由泳金牌、100米自由泳铜牌

截至目前，新加坡已有三名运动员拿到了巴黎奥运会门票，但第一位不是珊蒂，不是墨士廉，而是泳将陈永进。

21岁的陈永进在今年的柬埔寨东运会男子50米自由泳预赛游出达到奥运A标的21秒91后，率先抢下奥运资格。21秒91的成绩不只是新的全国纪录，也是新的大会纪录。

陈永进之后拿下该项目的金牌，并从100米自由泳、男子4X100米自由泳接力及男子4X100米混合泳接力赛中，再收获三枚金牌。

50米自由泳于1990年入选亚运项目以来，只有中国的宁泽涛在2014年游进22秒，因此陈永进若能发挥出最佳水平，或有望在杭州亚运会登上最高领奖台。

只不过，若放到亚洲今年最快成绩排行榜上，陈永进的21秒91只排第二，落后香港泳手何甄陶创造的21秒86最快成绩。况且，短距离游泳的竞争往往更激烈，都是毫秒之差，陈永进最终能否夺下其首枚亚运奖牌，还得取决于他的临场发挥。

我国花剑女将阿米塔是三届东运会金牌得主。（档案照片）

阿米塔（22岁，击剑队）

预计最佳成绩：女子花剑个人、团体赛铜牌

说到新加坡击剑队，大家第一个想到的应该都是阿米塔。这名花剑女将是三次东运会金牌得主，首名登上世界青年排行榜榜首且首名不是通过外卡取得奥运会参赛资格的我国击剑手。

她两年前参加了东京奥运会，目前正在争取巴黎奥运会的参赛资格。

在上届印度尼西亚亚运会上，年仅17岁的阿米塔与队友黄颉歆、黄煜容和黄欣怡为新加坡夺得了女子花剑铜牌。

在阿米塔的带领下，我国花剑女队在近两年的击剑亚锦赛同样夺得了团体铜牌，但阿米塔今年更上一层楼，首夺个人赛奖牌（铜牌），继续为新加坡击剑队掀开历史新篇章。因此，即将在本届亚运会担任新加坡代表团擎旗手的阿米塔，在杭州的表现绝对值得期待。