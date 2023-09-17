热刺曼市逆转报捷 喜鹊险胜红魔滑铁卢

（伦敦综合电）凭借伤停补时的两个进球，“热刺”托特纳姆（Tottenham）起死回生，奇迹般击败设菲尔德联队（Sheffield United），守住本赛季英超联赛的不败金身。领头羊曼市（Man City）则在客场落后的逆境下，扭转局势击败“铁锤帮”西哈姆（West Ham），保住本赛季全胜之势。

在热刺与曼市成功扭转败局时，英超传统劲旅“红魔”曼联（Man United）则一路落后，主场1比3败给布赖顿（Brighton），吞下本赛季第三场联赛败仗。新贵“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）则凭借争议性罚球1比0力挫布伦特福德（Brentford）。

本轮比赛后，曼市以五轮全胜的15个积分领跑，热刺以两分之差暂居第二，喜鹊排第11，红魔第13。

热刺伤停补时奇迹逆转

在主场对垒设联的比赛上，热刺纵使创造了不少进球良机，却始终无法攻陷对手城门，反而让设联中场哈默（Hamer）在球赛第73分钟利用一次角球机会攻门得手，陷入落后的逆境。

进入伤停补时第八分钟，眼看似乎败局已定的热刺凭借理查利森（Richarlison）的头球收复失地，库卢塞夫斯基（Kulusevski）在两分钟后创造奇迹，将比分反超成2比1，拿下最后胜利。

热刺的这场胜利为主帅波斯特科格鲁（Postecoglou）缔造了执教生涯连续50场主场不败的佳绩。这名澳大利亚主帅自执教日本球会横滨水手开始，到苏超的凯尔特人（Celtic），再到现在的热刺，还没有在主场领军吞过败仗。

在这50场不败战役中，波斯特科格鲁的球队取得了其中42场的胜利。

对于主场强悍的成绩是否是热刺老板聘用他的因素之一，波斯特科格鲁说：“我的能力并不是单方面的，你这么说很奇怪，不论到哪比赛，我都极度重视。对于球迷来说，他们当然也很享受客场胜利，不过来到主场后，你会更希望用胜利酬谢他们。”

热刺主帅波斯特科格鲁执教生涯连续50场主场赛事不败。（路透社）

曼市扭转战局保持全胜

客场出战顽强的西哈姆，本赛季至今势如破竹的曼市在开赛后36分钟就陷入落后逆境，沃德·普劳斯（Ward-Prowse）头球破门为铁锤帮拔下头筹，建立1比0的半场优势。

不过西哈姆的领先在下半场开赛后短短一分钟就被粉碎，多库（Doku）在球赛第46分钟为曼市扳平比分，贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）在第72分钟为曼市实现反超，主力球星哈兰德（Haaland）在第86分钟锦上添花，写下最后的3比1比分。

这个赛果除了令曼市五轮全胜外，也终结了西哈姆此前三连胜的佳绩。