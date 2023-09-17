梅西缺阵 迈阿密国际2比5负亚特兰大联队

（迈阿密法新电）收起主力梅西（Messi）的迈阿密国际队（Inter Miami）在美国时间星期六（9月16日）客场举行的美国职业大联盟足球赛上，2比5大败亚特兰大联队（Atlanta United），吞下梅西加盟以来的首场败绩。

赛后，迈阿密国际主教练马蒂诺（Martino）表示，未派梅西参赛的原因是梅西一直有肌肉疲劳的困扰，如果让他参加这场比赛是非常鲁莽的。

36岁的梅西也缺席了周二（12日）阿根廷队在拉巴斯对阵玻利维亚队的世界杯南美洲区预选赛，只在替补席上观赛。

上周，在梅西缺阵的情况下，迈阿密国际3比2击败了堪萨斯城竞技队（Sporting Kansas City），这一次却截然不同。迈阿密国际在第25分钟由状态正佳的厄瓜多尔前锋坎帕纳（Campana）率先攻入一球，但东部第六名亚特兰大联队即刻作出反击，八分钟内连入三球。迈阿密国际在第54分钟靠坎帕纳的罚球扳回一城。

亚特兰大联队的希腊前锋吉亚库马基斯（Giakoumakis）与沃尔夫（Wolff）随后为球队立功，将比分定格在5比2。值得一提的是，吉亚库马基斯的进球令他并列大联盟射脚榜榜首位置。

至此，迈阿密国际继续在东部垫底，落后排名第九的华盛顿特区联队（D.C. United）六分，进入季后赛难度进一步加大。