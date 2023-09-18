中国兵团强阵出击亚运 迎接巴黎奥运中考

杭州亚运会是中国体育军团2024年巴黎奥运会“大考”前的一次“中考”。中国体育总局局长高志丹强调，总体目标是取得运动成绩和精神文明双丰收，坚决落实“拿道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌”的要求。

中国体育军团将派出由36名奥运冠军挂帅、共886人（男449人、女437人）的庞大阵容出战杭州亚运会，参加38个大项407个小项的比赛，金牌总数力争超过上届雅加达亚运会的132金，并冲击2010年广州亚运会199金的纪录。

现在，让我们跟随《联合早报》盘点中国受关注的冲金项目和明星运动员。不过，因有630人首次参赛，届时或有某些项目的选手横空出世，成为新偶像。

首金

明星运动员：邹佳琪／邱秀萍

过去五届亚运会，首枚金牌都出自武术项目，但本届亚运会的首金将于9月24日产生于赛艇比赛女子轻量级双人双桨项目。22岁的杭州姑娘邹佳琪和队友邱秀萍是首金最有力的争夺者，这对组合刚获得该项目世锦赛第六名。

田径

明星运动员：巩立姣、切阳什姐、吴艳妮

本届亚运会田径项目共产生48枚金牌，由巩立姣、切阳什姐、王嘉男等奥运冠军领衔，62名选手组成最强阵容，参加40个小项争夺，最低目标是13到15金。第四次征战亚运会的巩立姣，能否实现女子铅球“三连冠”？切阳什姐能否在女子20公里竞走夺金？新晋女神吴艳妮能否在女子100米栏封后？这些可能性皆为看点。

巩立姣将力争在女子铅球项目完成三连冠。（中新社）

游泳、跳水、花游­

明星运动员：张雨霏、覃海洋、徐嘉余、汪顺（游泳）、全红婵（跳水）

游泳设有41枚金牌，中日韩将展开泳池大战，中国至少可赢下20枚金牌。最大看点是报名九个赛项的奥运冠军张雨霏将冲击七金，角逐最佳女运动员奖。

有梦之队美誉的中国跳水，目标是包揽10枚金牌，最大看点是首次参加亚运会的全红婵能否在女子单人10米跳台上战胜队友陈芋汐，夺得自己亚运会的首金。至于花样游泳，中国队由刚夺得世锦赛冠军的原班人马出战，剑指两枚金牌。

中国奥运冠军张雨霏有望冲击七枚游泳金牌。（新华社）

乒乓球、羽毛球、举重、射击、体操、击剑

明星运动员：樊振东、孙颖莎（乒乓球）、陈雨菲、石宇奇（羽毛球）、梁小梅（举重）、黄雨婷（射击）、张博恒、邹敬园（竞技体操）、朱雪莹（蹦床）、赵雅婷（艺术体操）、孙一文（击剑）

上述六大项均是中国传统强项，有望贡献30枚以上金牌。具体来说，乒乓球志在包揽七金，羽毛球七项保四争六。举重锁定14金中的12金。射击项目，中国的目标是摘得33金中至少10金。体操共有18枚金牌，中国力争夺得至少10金。奥运冠军孙一文领衔中国击剑，有望拿下12枚金牌中至少三金。

樊振东能否蝉联男单冠军？孙颖莎能否首夺女单冠军？陈雨菲和石宇奇能否染指单打金牌？梁小梅能否再破世界纪录？张博恒能否成为男子全能王？这些都值得关注。

樊振东将捍卫乒乓男单金牌。（新华社）

网球、高球

明星运动员：郑钦文、张之臻（网球）、殷若宁（高球）

中国一姐郑钦文和一哥张之臻本赛季表现抢眼，他们将领军中国网球冲击五金。新晋女子高球世界第一的殷若宁，将在首个大满贯得主冯珊珊麾下冲击金牌。

中国女子高尔夫球员殷若宁刚登上世界第一。（法新社）

排球、篮球、足球

明星运动员：袁心玥、李盈莹（女排）、韩旭、李梦（女篮）、曾凡博、崔永熙、王哲林（男篮）、王霜（女足）、谭龙（男足）

尽管头号球星朱婷缺阵，但中国女排仍拥有李盈莹、袁心玥、龚翔宇、丁霞等七名世界冠军或奥运冠军。谈到亚运会目标，主帅蔡斌说：“要登上最高领奖台。”

中国女篮派出亚洲杯夺冠的原班人马，主教练郑薇豪言冠军是唯一目标。

仅获世界杯第29名的中国男篮此番移师主场，志在自我救赎，目标锁定冠军。

由王霜领军的中国女足以世界杯阵容为班底参加本届亚运会，期待复制亚洲杯夺冠奇迹。中国男足的最低目标为四强或八强，在此基础上力争更好的成绩。

电子竞技

明星运动员：林桓、徐必成、朱伯丞

首次入围亚运会正式比赛，电子竞技将成为焦点赛事。除了街霸5外，中国也将参加王者荣耀、和平精英、梦三国2、刀塔、FIFA online5，前三项是潜在夺金点。

此外，赛艇、皮划艇静水、帆船帆板、武术、拳击、跆拳道、空手道、柔道、摔跤、脚踏车等金牌总和达140枚，每个项目都由奥运或世界冠军领衔出战。