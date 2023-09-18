杜普兰蒂斯与古达夫打破田径世界纪录

（尤金综合电）尤金国际田联钻石联赛总决赛在美国时间星期天（9月17日）诞生两项世界纪录；撑杆跳王子杜普兰蒂斯（Duplantis）以6米23第七次刷新世界纪录；埃塞俄比亚长跑女将古达夫·特塞盖（Gudaf Tsegay）则将女子5000米世界纪录提升近五秒，跑出14分0秒21的佳绩。

杜普兰蒂斯打破的世界纪录，是由他本人今年2月在法国缔造的6米22。自那时起，杜普兰蒂斯曾多次尝试6米23，都未能成功。

这也是杜普兰蒂斯第七次缔造世界纪录，其中有五项是在室内，两项在户外。而这两个户外世界纪录，都是他在尤金取得的。

他说：“来到这里，我两次刷新了世界纪录。这个赛场拥有一切，历史和现代气息。赛道的速度非常快，观众和能量都很棒。”

杜普兰蒂斯在第一次尝试6米23的高度时就顺利跃过，这比第二名选手的5米82成绩高了41厘米。

女子5000米比赛亚军成绩为史上第三快

埃塞俄比亚选手古达夫在女子5000米比赛中，从起步就步伐迅捷，最终在观众的欢呼中以14分00秒21冲线，将肯尼亚选手费斯·基普耶根（Faith Kipyegon）于6月9日在巴黎缔造的14分05秒20旧纪录缩短了近五秒。肯尼亚选手比阿特丽斯·切贝特（Beatrice Chebet）以14分05秒92获得亚军，这也是史上第三快成绩。

古达夫曾在2022年于尤金赢得5000米世界冠军，不过在今年的布达佩斯世锦赛，她仅能取得第13的排名。

她说：“我今天的目标就是世界纪录。”