欧冠对阵喜鹊 体米无必胜把握

本赛季欧冠将于本周三凌晨掀开战幕，被视为死亡之组的F组将率先开战。组内球队就有体育米兰、纽卡斯尔、巴黎圣日耳曼和多特蒙德。可以说，这四支球队放到其他小组都有出线的实力。

2023-24赛季欧洲冠军联赛本周三（9月20日）凌晨开打，在上周六的意甲联赛中惨遭同城劲敌国际米兰（Inter Milan）5比1痛宰的体育米兰（AC Milan），即便在欧冠首场小组赛对上纸面上实力最弱的英超球队“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），也不禁令人担忧。

在上周六的“米兰同城战”中，34岁的中场球星姆希塔良（Mkhitaryan）贡献两个进球和一次助攻，帮助国米取得大胜，这也是国米连续第五次战胜体米，让后者信心受到重挫。

虽然说体米进入新赛季后整体状态还不错，意甲前三轮还取得三连胜的佳绩，但第四轮遭遇奇耻大辱后，球队颜面扫地，肯定希望借欧冠赛场找回一些信心。

欧战小组赛首轮面对纽卡斯尔，如果体米能成功取胜，必将提振球队士气。

纽卡斯尔本赛季表现不及预期，在英超首轮5比1大胜阿斯顿维拉（Aston Villa）后遭遇了三连败，分别输给了曼市（Man City）、利物浦（Liverpool）和布赖顿（Brighton）。但实际上，纽卡斯尔也并非一颗好捏的柿子。上赛季，这支“土豪球队”排名英超第三，今夏又继续投入大量资金进行引援，签下了包括中场托纳利（Tonali）在内的一些新锐球星，体米并没有必胜的把握。

在欧冠F组中，除了体米，纽卡斯尔还将遇上实力强劲的巴黎圣日耳曼（PSG）和多特蒙德（Dortmund），这些球队都来自五大联赛且实力强劲，因此F组也被视为本季欧冠的死亡之组。

体米上赛季踢进了欧冠四强，PSG是法甲的霸主，今年夏天还引进了一些强援，并请来了巴塞罗那的五冠教头恩里克（Enrique）领军。多特蒙德上赛季则在德甲与拜仁慕尼黑（Bayern Munich）激烈争夺到最后一轮，才屈居亚军。

前巴塞罗那五冠教头恩里克本赛季执教大巴黎。（路透社）

多特不愿复刻历史

与此同时，法甲豪门PSG和德甲劲旅多特蒙德将在当天展开强强对决。

这两支球队曾在2020年欧冠16强淘汰赛中相遇，双方各自在主场取得了胜利。当时，巴西球星内马尔（Neymar）还在PSG阵中，而且两场比赛都有进球。最终，PSG以3比2的总比分淘汰多特蒙德。

曾帮助大巴黎在多特蒙德面前立功的内马尔，如今已转战沙特球会。（法新社）

时过境迁，随着PSG在阵容上的大换血，此役双方再度交手，多特蒙德势必希望把握机会，不让历史重演。