炮兵客场小胜太妃糖 终结六年等待

（利物浦综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）在星期一（9月18日）凌晨结束的英超联赛，凭特罗萨尔德（Trossard）的全场唯一进球，客场1比0险胜“太妃糖”埃弗顿（Everton），这是他们六年来首次在埃弗顿的古德逊公园球场告捷。

阿申纳客场挑战埃弗顿，上半场双方均无建树，不过他们的努力在第69分钟有了回报。经过连续多脚传递，替补出场的特罗萨尔德建功，射入漂亮进球。

这场胜利对阿申纳来说别具意义，他们前五次在英超客场与埃弗顿交手只取得一和四负战绩，最后一次获胜还得追溯到2017年。前锋萨卡（Saka）赛后非常激动，在社交媒体上写道：“终于结束了六年等待！”

这场胜利让阿申纳在积分榜上以13分位居第四，与第二名“热刺”托特纳姆（Tottenham）以及第三名“红军”利物浦（Liverpool）同分。

阿申纳主帅阿尔特塔（Arteta）说：“我们踢了一场不可思议的比赛，创造了很多很多机会。”

对阿申纳而言，唯一的坏消息是马蒂内利（Martinelli）受伤。阿尔特塔说：“我认为，他在奔跑的过程中有些感觉。他通常不是个有肌肉问题的球员，但当时他不能继续比赛，我们之后再看看情况。”

炮兵的下一场比赛在本星期日（24日），届时他们将与热刺展开北伦敦德比战。

切尔西持续低迷

另一边厢，切尔西（Chelsea）则持续低迷，客场与伯恩茅斯（Bournemouth）互交白卷，本赛季五场联赛已四场不胜，继续徘徊在积分榜下半区。

这场和局让伯恩茅斯的排名上升到第15名，仅以两分之差落后切尔西一个位置。蓝军主帅波切蒂诺（Pochettino）难掩失望。

他说：“这些数字表明，我们做得还不够。我们今天应该以1比0或2比0获胜，因为在前30分钟我们拥有机会。”

与此同时，伯恩茅斯也认为没能赢下比赛很不走运。后卫阿伦斯（Aarons）说：“我们很失望没能取得三分，对方有机会，但我们今天踢出本赛季目前最好的表现。”