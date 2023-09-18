大战一触即发 篮球俱乐部世界杯周四体育城开打

第33届国际篮联篮球俱乐部世界杯（FIBA ICC）本周四（9月21日）在新加坡体育城华侨银行广场（OCBC Square）开打，两支球队已于星期一（18日）抵达本地，并表示会在来临赛事中赛出自我，赛出风格。

德国特莱克姆波恩球队（Telekom basket Bonn）和NBA发展联盟球队点燃队（Ignite）星期一在泛太平洋酒店举行了媒体招待会，双方各派出一名代表接受《联合早报》采访。

特莱克姆波恩球队28岁队长克里斯蒂安·森格费尔德（Christian Sengfelder）认为，能够在德国职业联赛开赛前参加这样一场赛事，是非常难得的事情，因为这可以让球员“接触到不同地区、不同风格的篮球，这对球队新赛季的发展很有帮助。”

他还说，不管遇到哪支球队，他们都将专注于自我，赛出真实水平。

闲聊之余，森格费尔德提起了自己的同胞、NBA名宿诺维茨基（Nowitzki）。他坦言，虽然和诺维茨基仅接触过一次，但通过这么多年来对诺维茨基的了解，他认为一名成功球员就应该像诺维茨基一样，对国家忠诚、对胜利保持渴望，对年轻球员给予重视。

值得一提的是，在这支13人组成的队伍中，没人来自在2023年男篮世界杯夺冠的那支德国队。

约翰逊：会全力出战

19岁控卫伦敦·约翰逊（London Johnson）是牙买加籍球员，2022年10月成功加入点燃队，合同为期两年，估计价值110万美元（约150万新元）。

牙买加籍球员约翰逊出席FIBA媒体见面会。（邝启聪摄）

约翰逊谈到选择点燃队时曾表态，之所以选择NBA发展联盟而不是任何大学，主要是因为他的目标是NBA。“就我个人而言，我觉得与NBA级别的球员比赛，接受NBA级别教练的指导，每天都被NBA球探盯着，对我来说是最有利的。这就是我选择这条道路的原因。”

对于来临的比赛，约翰逊说：“我肯定会全力以赴，而且像这样一场大型比赛，我非常期待。”

本届赛事将有六支来自世界不同地区的参赛队伍分为两组进行对抗赛。特莱克姆波恩球队将于周四下午3时对垒巴林的西亚超级联赛冠军阿尔麦纳麦（Al Manama），点燃队则会在同一天傍晚7时对垒非洲篮球联赛冠军埃及的阿尔阿赫里（Al Ahly）。中国的浙江金牛和巴西的塞西弗兰卡将在周五的比赛中登场。

公众可以在meWatch平台观看赛事。