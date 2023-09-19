下棋超过半世纪 康占斌从围棋悟人生

这是新加坡队第一次参加亚运会围棋项目，我国一共派出五人角逐这个项目，其中有三人是大学生，年纪最大的是围棋老师康占斌（60岁），他将参加个人和团体项目。

60岁的康占斌是本届杭州亚运会新加坡代表团中最年长的选手，尽管他接触围棋已超过50年，但每一次下棋都觉得乐趣无穷。

这是亚运会第二次将围棋列入赛项，上一次有这个项目得追溯到2010年的广州亚运会，当时我国并无派队参赛。今年经过团队的上诉成功后，我国围棋队将角逐个人和团体项目，其中康占斌和柯杰晖将参加这两项。

在去年公布的亚运会名单中，康占斌是我国唯一一位围棋代表。今年，康占斌、柯杰晖、何飞扬、陈嘉成、席钺，以及张翔在亚洲围棋锦标赛夺得第三名（仅次于中国和台湾），向全国奥理会申诉后获得多一席个人项目和团体资格。这六名选手中，只有张翔不会随队前往中国。

康占斌接受《联合早报》采访时说，能代表新加坡参加亚运会是一种荣誉，他相信他应该是围棋比赛中年纪最大的选手。

“我估计自己可能也是整个亚运会最年长的，没有这么大年纪的选手参加围棋比赛。如果有机会参加亚运会，是每一个从事任何体育项目的选手的梦想，不管是职业还是业余。”

棋盘游戏（Board Game）在亚运会并不陌生，过去在2006年、2010年和2018年都有这个项目，其中包括国际象棋、象棋、围棋和桥牌。我国在棋盘游戏的成绩为一金，是桥牌男团在2018年雅加达亚运会取得的。

康占斌没有特别了解过别的棋类，他从小就接触围棋，从九岁第一次接触围棋到现在，至今玩了51年。

康占斌：围棋是使命 生活融入棋里

他笑说：“新加坡才58岁，我下棋就51年了。我从小就接触围棋，后来把它当作是一个使命，把生活融入棋里。”

康占斌是一名围棋老师，这次为了参加亚运会不仅要教棋，自己也要练习。“就像士兵一样，有战场就要拎着枪上。我们有机会参加亚运会，就要以新加坡的名义证明自己，证明我们发展得不错。我们争取团体赛进入前六名，因为中国、日本、韩国和台湾都是职业选手，我们很难爆冷。前六名也是奥理会给我们设下的目标。”

虽然已60岁，但长时间下棋帮助康占斌保持活力，这也有助于防止失智症。他坦言：“中国有个围棋高手说，生命在于脑运动。如果我能很专注，证明我很健康，如果分心了或是无法专注，代表我的身体衰退了。我现在心理方面挺好，只是身体不如从前，但下棋对人的身心健康肯定有帮助。”

下围棋，就算是一个人也能随时想下就下。看人家下棋也是学习，也能乐在其中。对康占斌来说，围棋最大的魅力在于它的深奥。

“下到今天还在觉得怎么有这么深奥的东西，好多东西能给你启发，体会到人生和感悟。比如一分耕耘一分收获，得努力才能感受围棋的乐趣。不懂的人会觉得下棋是沉闷的运动，懂的人就觉得这不仅仅是棋，是人生，是无穷的乐趣。”

何飞扬（左起）、柯杰晖和席钺仍在大学求学，这是他们首次参加亚运会。（卓祾祎摄）

自费去韩国训练三周 柯杰晖：感觉国家大于自己

这次的围棋代表团中，柯杰晖、何飞扬和席钺都是大学生，他们分别在美国、新加坡和英国求学。

柯杰晖今年3月从加利福尼亚大学洛杉矶分校毕业，主修认知科学，他接下来打算攻读硕士。在这段期间，他自费去韩国训练三个星期，直到9月初才回国。

他说：“刚好我3月毕业，加上亚运会要来了，这是最重要的比赛，机会难得所以就去韩国训练了。韩国的围棋实力很强，我想跳脱舒适圈让自己接受挑战，当时每天几乎12个小时都在下棋。”

柯杰晖得知中国将围棋列入赛项后就有想去的念头，只是能不能去也是个问题，幸好他们在亚锦赛取得佳绩，他才有代表新加坡的机会。“这是我最想去的比赛，仅次于奥运会（除非有一天奥运会有围棋项目）。围棋很少有像这样的机会和其他运动一起参加综合性运动会。

“这次真的有代表新加坡的感觉。感觉很不同，平时是代表自己多于代表国家，这次的感觉是国家大于自己。”

康占斌说柯杰晖是年轻棋手中实力最强的，柯杰晖妈妈也说他很有天分，当时学了半年就拿全国小学冠军，一年后就出国比赛了。

柯杰晖说：“2007年（10岁）接触围棋，我爸爸也有下，但我下棋不是因为妈妈逼我，而是看了日本动漫《棋灵王》。喜欢上了后觉得自己下得还不错。”

他未来不会成为全职棋手，但会将其视为业余爱好继续进行。“我还想做其他东西，我会把围棋当作社交活动，我喜欢去不同国家交新朋友，以后也会继续这样。就算语言不通，但下棋是我们的共同语言。”

围棋队参赛名单

柯杰晖、何飞扬、陈嘉成、康占斌、席钺

选手档案

■姓名：康占斌

年龄：60岁

参加项目：个人和团体

亚运会参赛次数：0

亚运会最佳成绩：无

■姓名：柯杰晖

年龄：25岁

参加项目：个人和团体

亚运会参赛次数：0

亚运会最佳成绩：无