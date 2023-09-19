球员惹事伤兵满营 曼联欧冠哀兵对阵拜仁

曼联开季就遭遇多事之秋，主帅滕哈格的压力越来越大。本场火拼状态更猛的拜仁慕尼黑，红魔的颓势可能还要延续。

主帅滕哈格（ten Hag）在“红魔”曼联（Manchester United）的第二个赛季开局衰事不断。他们在英超首五轮吞下三败的情况下，本地时间星期四（9月21日）凌晨欧冠小组赛A组第一轮客战德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich），难被看好。

曼联上周末在英超主场1比3不敌布赖顿（Brighton），吞下二连败，各项赛事跨赛季31场主场不败也告终，目前只排在积分榜第13位。

糟糕的战绩也让球迷忍不住列出滕哈格本赛季创造的八项不光彩的“第一次”，包括自1979年以来第一次连续四场在联赛丢球超过一个、第一次在主场连续两次输给布赖顿、第一次在联赛主场四分钟丢两球等。

边锋缺勤后防不稳 曼联问题多

曼联后防上轮被布赖顿打爆，林德洛夫（左）和门将奥纳纳（右）这次面对拜仁，挑战只会更大。（路透社）

滕哈格最近也因球员个人问题感到头疼。边锋桑乔（Sancho）因公开批评滕哈格被打入冷宫，陷入家暴风波的另一名边锋安东尼（Antony）目前正在放缺席假。

此外，曼联右后卫万比萨卡（Wan-Bissaka）在上轮联赛受伤，可能缺席长达两个月，让他们本就不稳、五场丢10球的防线再遭打击。

中后卫瓦拉内（Varane）、左后卫卢克·肖（Luke Shaw）和马拉西亚（Malacia）也还在养伤。幸好另两名中后卫利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martinez）和林德洛夫（Lindelof）上周已复出，不过前者上轮的表现，被曼联名宿舒梅切尔（Schmeichel）痛批他“想要逞英雄”。

凯恩脚风正顺 拜仁重拳出击

凯恩加盟拜仁慕尼黑后，已为新东家攻入四球。（路透社）

曼联薄弱的防线，可能很难经受得起德甲11连冠得主拜仁慕尼黑的攻击，何况坐镇拜仁锋线的是对他们相当熟悉的英格兰国家队队长凯恩（Kane）。

凯恩今年夏季从托特纳姆（Tottenham）转会到拜仁后在四场联赛进了四球，很快就融入了球队。他将领衔另一名前英超球员萨内（Sane）、格纳布里（Gnabry）、穆勒（Muller）等人，放眼在红魔伤口上撒盐。

拜仁上周在联赛虽然被莱沃库森逼平，不过他们仍保持着三胜一平不败，和曼联的状态天差地别。这是两队九年来在欧冠首次交锋，拜仁在交手记录中以四胜五平两败占上风，也不曾在主场败给对手（三胜两平），此役可以高看一线。

阿申纳重返欧冠 连续两年战PSV

阿申纳球员绝大部分缺少欧冠经验，PSV也不是省油的灯，两队可能将有恶战。（路透社）

另外，时隔六年重返欧冠的另一支英超队“炮兵”阿申纳（Arsenal）则在B组首轮主场对上荷兰联赛领头羊艾恩德霍芬（PSV）。两队状态都不俗，炮兵在联赛取得四胜一平；PSV则四战全胜，且近两场皆以4比0大胜。

这也是两队连续两年在欧战碰头。在去年的欧洲联赛小组赛，炮兵主场1比0告捷，PSV回到主场2比0取胜。

PSV前锋卢克·德容（Luuk de Jong）本季九场进九球，也贡献五次助攻，并在去年战胜炮兵一役斩获进球，是炮兵必须紧盯的对象。

炮兵本周英超还要恶战同城对手托特纳姆，考验主帅阿特塔（Arteta）排兵布阵的能力。主场作战的炮兵虽然盼能拿下期待已久的欧冠三分，但PSV不会轻易束手就擒。