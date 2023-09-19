草地滚球“冠中之冠”世锦赛 我国女将吴桂枝夺单人赛铜牌

我国草地滚球选手吴桂枝在澳大利亚黄金海岸报捷，为我国赢得世界冠中之冠单人赛女子组铜牌。

在上星期六（9月16日）落幕的比赛中，64岁的吴桂枝在八强赛以5比5、6比0 、3比3淘汰夺冠热门、东道主选手卡伦·墨菲（Karen Murphy）闯入半决赛后，确定拿下个人第一枚世界大赛的奖牌。

卡伦·墨菲在2013年夺得这个项目的冠军，也在世界锦标赛和共和联邦运动会等赛事夺冠无数。吴桂枝说：“我在抽签知道对上她时，一开始觉得挺紧张的，但周边的人告诉我我能打败她，让我打出自己的节奏。

“我认为我是比较不被看好的那个，所以压力在对手身上，我没有压力，也因此打出了精彩的表现。”

Congratulations to all the winners, and kudos to our National Singles Ladies champ, Philomena Goh, for securing the Bronze medal! 🥉🥉 Posted by Bowls Singapore on Saturday, September 16, 2023

闯入八强之前，吴桂枝在八人小组赛以五胜两败的成绩排名第二出线。她在半决赛以3比5、4比7不敌最后的冠军、美国选手安妮·努涅斯（Anne Nunes），与另一场在半决赛落败的马来西亚选手努鲁艾亚妮并列获得铜牌。

值得一提的是，吴桂枝的主项目其实不是个人赛，而是团体项目。她曾在2019年东南亚运动会和队友赢得女子三人赛金牌，并参加了去年的共和联邦运动会。她也在2001年夺得东运会女子四人赛铜牌。

今年2月在新加坡全国赛夺得女子组个人冠军，拿到参加冠中之冠赛资格的她在这项比赛之前，也参加了上个月底在黄金海岸举行的世界锦标赛。她因此一共在当地待了约三个星期。冠中之冠赛只设有个人项目，而世锦赛则有个人、双人、三人和四人项目。

她说，参加世锦赛让她适应了当地的环境和气候，因此才能在冠中之冠赛拿出更好的表现。平时在我国驾驶私召车的她说，今年预计已没有比赛，下个大型赛事是明年3月在泰国举行的亚洲锦标赛。