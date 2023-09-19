连夺两冠 吉尔克里斯特重返世界第一

我国英式台球好手吉尔克里斯特在新西兰成功夺得两项冠军，重返世界第一。

吉尔克里斯特上周四（9月14日）在新西兰的奥克兰公开赛决赛中，以1015分比284分击败了同胞、排名第69的杨格伦（Glenn Yeo，音译）。随后又在上星期日（9月17日）的新西兰公开赛中，以792分比444分击败了英格兰世界排名第十的加里·诺曼（Gary Norman），在世界排名积分中超越了英国选手大卫·考西尔（David Causier），重回榜首位置。

吉尔克里斯特告诉《海峡时报》：“是的，再次成为世界第一真是太好了，我希望我能在未来很长一段时间内保持这一位置。”

由于今年杭州亚运会没有台球这个赛项，这对2006年和2010年亚运会铜牌得主的吉尔克里斯特来说难免有些遗憾。但他表示将继续征战台球赛场，例如接下来他将参加10月14日至15日在伯明翰举行的英国公开赛，以及10月16日至19日举行的世界台球锦标赛。

与此同时，新加坡台球与司诺科总会因在没有得到官方许可的前提下，承办了2022年世界台球锦标赛和新加坡英式台球公开赛，遭受到亚洲台球运动联合会（Asian Confederation of Billiard Sports，简称ACBS）多六个月的禁赛处罚。

该禁令最初于今年3月24日至8月31日实施，但ACBS将其从9月1日起再延长六个月。这直接导致前世界排名第一的我国台球好手叶浚惟以及其他19名新加坡选手，未能参加本月在台北举行的台塑杯ACBS亚洲台球锦标赛。

对于此事，对台球政治风波并不感兴趣的吉尔克里斯特也发表了自己的观点，他说：“从长远来看，如果组织者或协会不希望顶级球员参加各自的赛事，那将是他们的损失。”