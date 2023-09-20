曼市欧冠逆转胜红星 瓜帅不满球队进攻表现

（曼彻斯特综合电）上赛季三冠王曼市（Manchester City）星期三（9月20日）凌晨凭借前锋阿尔瓦雷斯（Alvarez）梅开二度，在欧冠联赛G组小组赛3比1逆转战胜塞尔维亚的贝尔格莱德红星（Red Star Belgrade），但曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）对球队上半场狂攻不下的表现感到不满。

主场作战的曼市在上半场射门22次，却在第45分钟被红星前锋布卡里（Bukari）反越位成功，城门失守。

曼市在第47分钟扳平比分，上半场头球击中横梁的前锋哈兰德（Haaland）送上助攻，阿尔瓦雷斯晃过门将格雷泽（Glazer）后得分。格雷泽在第60分钟出现挥空失误，让阿尔瓦雷斯的自由球直接落入龙门。中场罗德里（Rodri）在第73分钟以一记精彩搓射，锁定胜利。

曼市全场占尽优势却一度落后，瓜迪奥拉赛后说：“如果我们早早就进两球，情况会完全不同。（上半场）有22脚射门代表真的踢得很好，在前场的球员有责任进球。”

曼市大将贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）在上半场受伤被换下，让球队伤兵再添一人，瓜帅赛后也感叹“麻烦大了”。同组的德国球队莱比锡（Leipzig）在客场同样以3比1拿下瑞士的年轻人（Young Boys），与曼市共同领先。

PSG迎死亡组开门红 拉齐奥门将献压哨绝平球

死亡组F组方面，法国劲旅巴黎圣日耳曼（PSG）下半场依靠姆巴佩（Mbappe）的罚球和哈基米（Hakimi）得分，2比0战胜德国球队多特蒙德（Dortmund）。阔别20年重返欧冠的英超新贵纽卡斯尔（Newcastle）则在客场守住意大利豪门体育米兰（AC Milan）的狂攻，和对手互交白卷。

此外，H组的西甲冠军巴塞罗那在借将费利什（Felix）攻入两球的带动下，5比0横扫比利时球队安特卫普（Antwerp），取得开门红。

E组的费利什母队体育马德里（Atletico Madrid）在最后一分钟被拉齐奥门将普罗维德尔（Provedel）偷袭得手，以1比1逼平。上前进攻的普罗维德尔将阿尔贝托（Alberto）的传中球顶入球门，成为欧冠史上第四名进球的门将。