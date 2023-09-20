左手击剑右手射击 牛津高材生出战亚运现代五项

林暐諹希望有朝一日能代表新加坡参加奥运会，在此之前，他成为了我国在第19届亚运会唯一的现代五项代表。

这是新加坡首次派选手参加亚运会现代五项，前五届均无代表。现代五项由五个不同的运动项目组合而成，分别是：游泳、击剑、马术（场地障碍赛）、手枪射击和跑步。在近几届奥运会上，手枪射击和跑步比赛结合进行，称为激光跑。

28岁的林暐諹目前在牛津大学念免疫学博士学位，在校期间他接触了现代五项，加上有游泳底子，他很快就喜欢上这个项目。

长期在英国生活，有利于林暐諹进行马术训练。（受访者提供）

他接受《联合早报》采访时说：“我从小就比较爱竞争，看到自己在这项运动的进步后，我就产生要代表新加坡比赛的想法。这是我第一次代表新加坡参加综合性运动会。”

在去年公布的名单中，我国没有现代五项代表。林暐諹今年4月通过在保加利亚和匈牙利的出色成绩，向新加坡全国奥理会上诉成功，成为我国唯一代表。

现代五项的原始比赛项目为跑步、跳跃、标枪、铁饼和摔跤。如今的五项是由“奥运之父”顾拜旦在1912年斯德哥尔摩奥运会上引入的。他相信这不仅能测试一个人的身体素质和技术水平，还能够考验他们的道德品质，从而培养出一名完整的运动员。

林暐諹：最喜欢击剑

在这五个项目中，林暐諹最喜欢击剑。“我喜欢击剑，我和两个弟弟在成长阶段会用枝条对打，找对方的空隙攻击，我觉得这挺有趣的。”

林暐諹虽是左撇子，但在我国服兵役时开枪得用右手，因此他参加比赛时是“左手击剑，右手射击”。现代五项所用到的配备很多，得益于牛津大学有现代五项俱乐部，他可以向学校租借配备。他现在所用的镭射枪也是东京奥运会金牌得主约瑟夫·钟送给他的。

五个项目中，林暐諹（左）最喜欢击剑。（受访者提供）

现代五项在新加坡算是非常小众的运动，要发展起来有一定的难度。尽管很多地方都可以游泳和跑步，但骑马却十分昂贵。长期在英国生活的林暐諹坦言，在英国骑马相较起来便宜许多，而且也很靠近他居住的地方。

回到新加坡后，林暐諹在现代五项总会的帮助下得以继续训练。他说：“总会帮了我很多。我在游泳和跑步上自己安排，骑马方面我们联系马术总会，射击训练我可以在很多地方进行，击剑的话我在方国威（退役剑手）的俱乐部训练。”

林暐諹希望通过杭州亚运会取得2024年巴黎奥运资格，“在亚运会排名前五的国家就能获得奥运资格，中国、韩国和日本实力强劲，估计他们都会获得席位。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等前苏联国家也很强，大家都会争夺资格。

“我希望能拿出最好的表现，当然如果能达到资格会很棒。”