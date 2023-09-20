从短道速滑到轮滑 黄俊杰为本地体坛贡献不遗余力　

35岁的黄俊杰是新加坡短道速滑队里的“大哥大”，也是第一个参加国际冰雪大赛（2011年亚洲冬季运动会）的本地运动员，但在来临的杭州亚运会上，他将从冰上转战地面，带领三名较年轻的队友出战轮滑赛。

我国曾派队参加东运会轮滑赛，亚运会还是头一次。

队中年纪较轻的蔡佳杰（25岁）说：“我们是在2021年组队。像我们这么新的团队，能取得亚运会参赛资格，和那些过去10年到15年一直专业从事这项运动的选手竞争，已值得庆祝了。”

“话虽如此，但我们的目标还是晋级决赛。”

同龄的黄炳翔则希望，团队能在东南亚参赛国当中排名第一。

杭州亚运会将是蔡佳杰和黄炳翔的运动会初体验，蔡祈恩（27岁）则和黄俊杰一同征战过2017年东运会，并一同从短道速滑3000米接力赛中带回银牌。

六年后，两人将携手两名新队友在杭州亚运会上挑战轮滑3000米接力赛。

黄俊杰（左二）将率领年纪较轻的黄炳翔（左一）、蔡祈恩（右二）和蔡佳杰征战杭州亚运会轮滑3000米接力赛。这是新加坡第一次派队参加亚运会轮滑赛。（受访者提供）

轮滑与滑冰相似 但也大不相同

黄俊杰曾告诉《联合早报》，父母是在滑冰场上定情，所以他三岁就开始滑冰，那是他和家人热爱的家庭活动，轮滑则是他到了中学时期才开始学的。

“那时候我经常到东海岸公园玩轮滑，从而结交到很多新朋友。”

渐渐地，黄俊杰成为了“轮冰双栖”的运动员，他甚至在几年前创办了本地首个同时教导轮滑和短道速滑的学院——Swift Skating Academy。

问他这两项运动之间有何不同，在转换时是否困难？他说：“如果是玩票性质的话，那转换起来是挺容易的，因为它们之间大概有80%相似。最大的不同是冰刀变成了轮子，在竞技比赛时所采用的技术也迥然不同，不过适应起来还是不难，因为两者之间在身体的控制与平衡感上基本相似。”

“另一个较大的不同就是训练环境，从极度寒冷到极度炎热。冬天到国外进行短道速滑训练时，滑冰场可以说是冷到极点；轮滑则经常得在大太阳底下训练。”

废弃停车场训练被居民报警投诉

因为缺乏资源与固定的训练场地，黄俊杰透露团队在刚成立的第一年面对诸多挑战，得环岛寻找类似比赛场地的200米椭圆形赛道。

“我们甚至跑到废弃的多层停车场训练，但在被附近居民投诉危险并报警后，只能另寻他处。我们也试过在后港一带的组屋区或民众俱乐部的公开场地训练，但由于那些地方到了晚上往往会遇到灯光不足的问题，我们还得自带便携灯，因此最后也只能作罢。”

“后来我们终于在红山一带找到了一个拥有200米椭圆形赛道的场地，不过它是平面的，这是它和曲面的比赛场地唯一不同的地方。”

庆幸的是，在新加坡轮滑总会和新加坡体育理事会的支持下，我国轮滑队最终获得了出国训练的机会，从今年7月至杭州亚运会前都在韩国密集训练。

黄俊杰说：“我们几乎每天训练两次，一次在赛道上，另一次则在健身房内锻炼。在没有工作和其他事情的干扰下，我们能够专注于训练，并改善我们现有的技巧。”

作为队中最年长的选手，黄俊杰希望尽自己最大的努力与队友们分享自己的两次亚冬会和两次东运会经验，并承诺只要自己还可以比赛，为新加坡做出贡献，一定义不容辞。

除了接力队之外，年仅16岁的新加坡体育学校学生布朗卡德也将单枪匹马，出战自由式轮滑男子速度过桩项目。

新加坡轮滑队名单

黄俊杰、蔡祈恩、蔡佳杰、黄炳翔（3000米接力赛）、布朗卡德（自由式轮滑男子速度过桩）

选手档案

姓名：黄俊杰

年龄：35岁

参加项目：3000米接力赛

亚运会参赛次数：0

亚运会最佳成绩：无