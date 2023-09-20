赛艇和现代五项选手 掀开我国亚运序幕

中国杭州亚运会虽然还未开幕，但一些比赛已率先在星期二（9月19日）举行。赛艇和现代五项选手星期三（20日）成为首批上场的我国健儿。

赛艇选手傅雪鏵和赵芷萱是我国这次派出的431名运动员中最先上阵的。两人星期三早上在富阳水上运动中心举行的赛艇女子双人双桨第二场预赛中，以7分34秒47的成绩，在五支参赛队伍中排名末席，无法取得前二晋级决赛的资格。两人将在星期四（21日）的复活赛中争取更好的表现。

两人对自己的表现还算满意。傅雪鏵说：“比赛中有些部分达到了我们所设的目标，当然也有我们要在下一场改进的部分。”

第一次参加亚运会的赵芷萱则说：“我很开心我们能在最后冲刺时缩小和其他队的差距，我们真的为了那一次的推进划得很用力。我相信我们只会更加进步。”

这也是傅雪鏵自两年前的东京奥运会后，再次成为我国首名登场的健儿。她说自己很享受这一点，也总是希望带着自豪感和尊严感率先上阵，让我国其他选手感到鼓舞。

我国男将卓国伟也在下午的男子单人双桨第一场预赛中，排在五名选手的最后，时间是7分55秒02，无缘以前三名次晋级半决赛。他同样将在星期四出战复活赛，争夺最后一个半决赛名额。

在我国首次参加的现代五项项目中，林暐諹在击剑重剑大循环赛表现不俗，以17胜11负的成绩得到229分，排在29名选手中的第八位，晋级半决赛A组别。他星期五（22日）将参加击剑擂台赛、游泳和激光跑。