两球挫波斯波利斯 帅罗率领艾纳斯取亚冠开门红

（路透讯）有葡萄牙球星罗纳尔多（Ronaldo）助阵的沙特球队艾纳斯（Al-Nassr）星期三（9月20日）以2比0击败剩下十人应战的伊朗球会波斯波利斯（Persepolis），取得在亚洲冠军联赛小组赛的开门红。

伊朗中场萨尔拉克（Sarlak）在下半场开赛后第七分钟因为踩到“帅罗”罗纳尔多的足部，接获第二张黄卡被罚下。10分钟后，帅罗一记传球让前国际米兰（Inter Milan）中场布罗佐维奇（Brozovic）左翼突破防线，前锋嘎利布（Ghareeb）把布罗佐维奇的吊中球折射入网，为艾纳斯建立了领先优势。

第72分钟，波斯波利斯左翼再次失守，左卫卡萨姆（Qassam）在禁区内小角度劲射轰入网中，艾纳斯最终以2比0取得E组赛的首场胜利。

艾纳斯的塞内加尔前锋马内（Mane）赛后受访时说：“上半场双方都面临一些挑战，我们下半场表现不错，创造了一些机会并攻进了两球，我想今晚这场胜利是我们应得的。”

有帅罗加持的艾纳斯取得胜利，反观巴西球星内马尔（Neymar）领衔的希拉尔（Al-Hilal）在星期二（19日）惊险避过滑铁卢，他们在落后一球的情况下，凭着后卫埃布拉希（Al-Bulaihi）在完场补足时间第10分钟的绝平球，1比1逼和乌兹别克斯坦球会拿夫巴贺（Navbahor）。

狮城水手主场负曼谷联队

代表新加坡职业足球联赛出赛的狮城水手于星期三晚的F组小组赛，在惹兰勿刹体育场先盛后衰，泰国曼谷联队（Bangkok United）以2比1逆转获胜。