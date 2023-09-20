【体育周爆】篮球俱乐部世界杯赛周四在我国拉开战幔

这是我国首次举办篮球俱乐部世界杯，也是该赛事首次登陆亚洲。我国在政府的支持下举办大型体育活动，加强城市形象推广，同时也为构建本地篮球新生态打下良好基础。

第33届国际篮联篮球俱乐部世界杯赛（FIBA Intercontinental Cup）星期四（9月21日）在新加坡室内体育馆开打，主办方星期三（20日）在体育城华侨银行广场（OCBC Square）举行开幕式。篮球冠军联赛首席执行官帕特里克·康尼诺斯（Patrick Comninos）说，希望能借这次赛事，将篮球运动推向整个亚洲。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉出席了活动，并巡馆参观。

唐振辉（左一）在众人的陪同下巡馆参观。（白艳琳摄）

这是我国首次举办篮球俱乐部世界杯，同时也是赛事首次登陆亚洲。康尼诺斯受访时说，自今年6月举行的抽签仪式开始，他就收到全球很多投资方的反馈，说新加坡是举办大型赛事的不二之选，是国际篮联无须太多顾虑就可以选择的办赛地点。

他说：“毫无疑问，新加坡将不负这一当之无愧的声誉……而且新加坡对举办大型赛事有经验、有技术、有能力。所以为了实现在亚洲推广篮球运动这一目标，我们正在不断壮大，正在与有关部门密切合作。”

体育城活动场地主管亚兹德·奥斯曼（左起）、篮球冠军联赛首席执行官康尼诺斯和体理会体育发展部门司长陈伟坚为活动致辞。（白艳琳摄）

由于FIBA三人制篮球亚洲杯2022年成功落户我国，我国举办大型赛事的专业能力受到了FIBA的认可，这也进一步深化了双方未来合作的可能。今年3月，FIBA便与新加坡体育理事会达成一项为期三年的合作伙伴关系，为构建本地乃至本区域的篮球新生态打下了良好的基础。

赛事有哪些看点？

为期四天的赛事，六支国际队伍被划分为两组进行对抗赛，有着不同文化背景的球队将在星期日（24日）角逐冠军头衔。那这次的赛事会有哪些看点？

被分配至A组的球队为巴西的塞西弗兰卡队（Sesi Franca）、NBA发展联盟球队点燃队（Ignite），以及埃及的阿尔阿赫里队（Al Ahly）。B组球队则有中国的浙江金牛队、巴林的阿尔麦纳麦队（Al Manama），以及德国的特莱克姆波恩队（Telekom Baskets Bonn）。

NBA发展联盟球队点燃队合影，2号球员为19岁牙买加籍控卫伦敦·约翰逊。（邝启聪摄）

塞西弗兰卡刚收获美洲篮球冠军联赛冠军，阿尔阿赫里也刚赢得非洲篮球联赛冠军，点燃则有着一众年轻小将，志在加入NBA，实力水平非常强悍。其中队内的19岁牙买加小将伦敦·约翰逊（London Johnson）能力出众。2022年10月，他与点燃签署了两年合同，估计价值110万美元（约150万新元）。场上司职控卫的他视今年刚加入金州勇士（Golden State Warriors）的克里斯·保罗（Chris Paul）为偶像，并表示会在本届赛事中倾尽所有，展示自我。

NBA发展联盟球队点燃控卫伦敦·约翰逊视刚加盟勇士的NBA球星保罗为偶像。（邝启聪摄）

阿尔麦纳麦今年也刚获得西亚超级联赛冠军，浙江金牛则在今年5月闯入中国职业篮球联赛（CBA）总决赛，虽然惜获亚军，但依然创队史最佳。队内的控卫吴前不容小觑，这名29岁球员在2022-23赛季当选CBA常规赛最佳第六人，并入选CBA最佳阵容一阵，此役表现值得关注。

浙江金牛控卫吴前（左）在记者会上透露，由于受到杭州亚运会的影响，这次随行的队伍并不完整。（白艳琳摄）

在接下来三天，六支球队都将进行两场比赛，两支小组头名队伍将于星期日展开决赛较量。小组第二的两支球队将进行一场第三名争夺赛，而小组第三的两支球队也将进行一场第五名争夺赛。

与此同时，来自台湾新竹功城狮队也受邀前来本地，与新加坡甲组联赛冠军球队荣达黄蜂在星期六（23日）进行一场FIBA篮球俱乐部世界杯表演赛。

有了这些不同地区球队的加入，不仅会为比赛增添观赏性，同时也让各球队有切磋的机会，相信能对亚洲篮球的未来发展带来积极影响。

场内外布局让观众有更好体验

此外，体育城不仅能提供世界一流的设施，同时可将现场体育、娱乐和社区内容相结合，这对举办一系列大型体育赛事来说至关重要。

新加坡体育城活动场地主管亚兹德·奥斯曼（Yazed Osman）就透露，为了给球迷带来更真实的体验，这次主办方在场馆内外都增添了不少元素，让球迷能有更好的篮球体验。

篮球俱乐部世界杯赛前期工作已经准备就绪。图为新加坡室内体育馆。（白艳琳摄）

“在场馆内，我们会利用高科技来营造吸引眼球的氛围。在场馆外，我们也会在华侨银行广场设立一个球迷区，为他们举办一系列娱乐活动。”

对赛事感兴趣的公众可上Sistic官网购票，票价介于10元至1488元不等，新传媒mewatch网站也将直播赛事。