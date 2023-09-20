【体育周爆】篮球俱乐部世界杯赛周四在我国拉开战幔

这是我国首次举办篮球俱乐部世界杯，也是该赛事首次登陆亚洲。我国在政府的支持下举办大型体育活动，加强城市形象推广，同时也为构建本地篮球新生态打下良好基础。
第33届国际篮联篮球俱乐部世界杯赛（FIBA Intercontinental Cup）星期四（9月21日）在新加坡室内体育馆开打，主办方星期三（20日）在体育城华侨银行广场（OCBC Square）举行开幕式。篮球冠军联赛首席执行官帕特里克·康尼诺斯（Patrick Comninos）说，希望能借这次赛事，将篮球运动推向整个亚洲。
文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉出席了活动，并巡馆参观。
这是我国首次举办篮球俱乐部世界杯，同时也是赛事首次登陆亚洲。康尼诺斯受访时说，自今年6月举行的抽签仪式开始，他就收到全球很多投资方的反馈，说新加坡是举办大型赛事的不二之选，是国际篮联无须太多顾虑就可以选择的办赛地点。
他说：“毫无疑问，新加坡将不负这一当之无愧的声誉……而且新加坡对举办大型赛事有经验、有技术、有能力。所以为了实现在亚洲推广篮球运动这一目标，我们正在不断壮大，正在与有关部门密切合作。”
由于FIBA三人制篮球亚洲杯2022年成功落户我国，我国举办大型赛事的专业能力受到了FIBA的认可，这也进一步深化了双方未来合作的可能。今年3月，FIBA便与新加坡体育理事会达成一项为期三年的合作伙伴关系，为构建本地乃至本区域的篮球新生态打下了良好的基础。
赛事有哪些看点？
为期四天的赛事，六支国际队伍被划分为两组进行对抗赛，有着不同文化背景的球队将在星期日（24日）角逐冠军头衔。那这次的赛事会有哪些看点？
被分配至A组的球队为巴西的塞西弗兰卡队（Sesi Franca）、NBA发展联盟球队点燃队（Ignite），以及埃及的阿尔阿赫里队（Al Ahly）。B组球队则有中国的浙江金牛队、巴林的阿尔麦纳麦队（Al Manama），以及德国的特莱克姆波恩队（Telekom Baskets Bonn）。
塞西弗兰卡刚收获美洲篮球冠军联赛冠军，阿尔阿赫里也刚赢得非洲篮球联赛冠军，点燃则有着一众年轻小将，志在加入NBA，实力水平非常强悍。其中队内的19岁牙买加小将伦敦·约翰逊（London Johnson）能力出众。2022年10月，他与点燃签署了两年合同，估计价值110万美元（约150万新元）。场上司职控卫的他视今年刚加入金州勇士（Golden State Warriors）的克里斯·保罗（Chris Paul）为偶像，并表示会在本届赛事中倾尽所有，展示自我。
阿尔麦纳麦今年也刚获得西亚超级联赛冠军，浙江金牛则在今年5月闯入中国职业篮球联赛（CBA）总决赛，虽然惜获亚军，但依然创队史最佳。队内的控卫吴前不容小觑，这名29岁球员在2022-23赛季当选CBA常规赛最佳第六人，并入选CBA最佳阵容一阵，此役表现值得关注。
在接下来三天，六支球队都将进行两场比赛，两支小组头名队伍将于星期日展开决赛较量。小组第二的两支球队将进行一场第三名争夺赛，而小组第三的两支球队也将进行一场第五名争夺赛。
与此同时，来自台湾新竹功城狮队也受邀前来本地，与新加坡甲组联赛冠军球队荣达黄蜂在星期六（23日）进行一场FIBA篮球俱乐部世界杯表演赛。
有了这些不同地区球队的加入，不仅会为比赛增添观赏性，同时也让各球队有切磋的机会，相信能对亚洲篮球的未来发展带来积极影响。
场内外布局让观众有更好体验
此外，体育城不仅能提供世界一流的设施，同时可将现场体育、娱乐和社区内容相结合，这对举办一系列大型体育赛事来说至关重要。
新加坡体育城活动场地主管亚兹德·奥斯曼（Yazed Osman）就透露，为了给球迷带来更真实的体验，这次主办方在场馆内外都增添了不少元素，让球迷能有更好的篮球体验。
“在场馆内，我们会利用高科技来营造吸引眼球的氛围。在场馆外，我们也会在华侨银行广场设立一个球迷区，为他们举办一系列娱乐活动。”
对赛事感兴趣的公众可上Sistic官网购票，票价介于10元至1488元不等，新传媒mewatch网站也将直播赛事。