阿申纳重返欧冠 四球大胜艾恩德霍芬

（伦敦路透电）阿申纳（Arsenal）在本地时间星期四（9月21日）凌晨的欧冠联赛B组比赛中4比0大胜荷甲领头羊艾恩德霍芬（PSV Eindhoven），延续他们本赛季的精彩开局。

阿申纳时隔六年重返欧冠。开场八分钟，首次出战欧冠赛场的萨卡（Saka）近距离破门，拔下头筹，为炮兵建立1比0优势。12分钟后，特罗萨尔德（Trossard）低射立功。随后，特罗萨尔德为热苏斯（Jesus）助攻，后者轻巧地一脚抽射入网。

由于来临周末将迎来与托特纳姆（Tottenham）的北伦敦德比，阿申纳主帅阿尔特塔（Arteta）在下半场轮换了五名球员。即使如此，球队表现仍远超对手，厄德高（Odegaard）在70分钟后射入了比赛的最后一个进球，锁定胜局。

阿申纳在本赛季英超至今表现不俗，以13个积分排名积分榜第四，与次席的托特纳姆同分，落后榜首的曼市（Man City）两分。炮兵下轮将客场挑战朗斯（Lens），而艾恩德霍芬则主场对阵塞维利亚（Sevilla）。

阿尔特塔：球队进攻防守表现出色 是胜负关键

阿尔特塔说：“今天我们在进攻与防守端都表现出色，这也是分出胜负的关键。我们的征程始于去年，赢得了参加这场比赛的资格。”

本赛季英超，阿申纳在面对后防布置重兵的对手面前，进攻力备受考验。但是本场比赛的对手艾恩德霍芬则踢得很开放，这多少让炮兵的进攻球员在前线能为所欲为。

虽然小组序幕赛轻松获胜，队长厄德高认为接下来将会面临更严峻的考验，不过他相信球队能继续前进。

他说：“从比赛一开始我们就展现了动力与精力，重返这个赛场对阿申纳而言意义重大。我们一定会奋战到底。”