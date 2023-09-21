小将伤停补时立功 拜仁小组序幕赛险胜红魔

拜仁18岁小将马蒂斯·特尔伤停补时立功，灭了红魔的反扑希望，令红魔吞下各赛事三连败苦果。

（慕尼黑综合电）德甲冠军拜仁慕尼黑（Bayern Munich）在本地时间星期四（9月21日）凌晨的欧洲冠军联赛A组序幕赛上迎来一场疯狂的胜利，对手“红魔”曼联（Man Utd）吞下三连败，是自1978年来首次连续三场比赛让对手轰进三球或以上的苦果。

主场作战的拜仁上半场就建立2比0的优势，进入最后两分钟还以3比1居前，这场看似手到擒来的胜利，最后却因为红魔球员卡塞米罗（Casemiro）第88分钟以及伤停补时的进球而陷入惊险情况，最终拜仁凭借法国18岁小将马蒂斯·特尔（Mathys Tel）伤停补时的进球，以4比3拿下胜利。

凯恩（前）在罚球点上为拜仁重建两球优势。（路透社）

凯恩五场比赛为拜仁贡献五球

前锋萨内（Sane）在开赛后28分钟为拜仁拔下头筹，格纳布里（Gnabry）四分钟后将比分扩大至2比0。霍伊伦德（Hojlund）下半场开始后四分钟为红魔收复一城，哈里·凯恩（Harry Kane）于第54分钟在罚球点上为拜仁重建两球优势。这也是凯恩在五场首发比赛为球队攻入的第五个进球。

凯恩认为球队控制了比赛节奏，但是在比赛末段乱了阵脚。

他说：“考虑到遇上的是曼联这样的强队，整体而言我们为欧冠开季取得了很好的开始。这个赛季开端我们踢得很好，一些地方还需要改进，不过我认为我们正朝着这个方向前进。”

萨内（右）的进球为拜仁抢得先机。（法新社）

萨内：需要更冷静与更强掌控力

对于这场险过剃头的胜利，另一名拜仁前锋萨内指出，球队必须在比赛上更冷静，同时有更强的掌控能力。

他说：“我们做到了，但是我们得用超过90分钟的时间才能完成任务。

“当我们在2比0领先时就告诉自己得掌控比赛。这必须得出自我们。我们需要控制比赛，然后把球传给最好的球员。”

门将奥纳纳扑救脱手导致曼联陷入落后的逆境。（法新社）

奥纳纳：今天是我其中一场最糟糕比赛

这除了是曼联的各赛事三连败外，也是他们37年来首次在开季六场比赛输掉其中四场。对于球队一连串不尽人意的成绩，新援门将奥纳纳（Onana）认为自己难辞其咎。

本赛季从意甲豪门国际米兰（Inter Milan）加盟的喀麦隆门将奥纳纳感到自责，他认为是自己的失误才导致球队失去了比赛的控制权。

红魔在这场比赛的开局其实不错，创造了一些机会，不过在第28分钟，奥纳纳在扑救萨内的射门时脱手，导致球队陷入落后的逆境。

奥纳纳说：“在我的失误之后，我们失去了比赛的控制权，接下来的比赛环境对我们很艰难，尤其是对我而言，因为是我辜负了球队。我在曼联的起步并不理想，这不是我想要的。

“今天是我其中一场最糟糕的比赛，这让我很难受，因为我们有很大的抱负，希望能赢下所有东西。”