设计别出心裁 亚运会团服彰显文化魅力

杭州亚运会即将开幕，一些国家为开闭幕式特别准备代表团制服，通过别出心裁的设计，将文化元素融入服装，展现多元魅力。我们搜集了韩国、中国和印度代表团的开闭幕式制服，一起来看看他们设计有何特点。

韩国代表团团服：传统要素与现代设计相结合

韩国亚运代表团团服采用传统文化和现代流行元素相结合的设计。（取自Musinsa Standard网站）

整套服装由牛仔材质的上下衣、挎包、腰带等共八件组成，由时尚潮牌Musinsa设计，概念为“白衣民族”，把喜欢穿白色衣服的民族传统用象牙色的牛仔重新诠释，并采用休闲风格给选手团注入年轻的活力。

夹克的剪裁和裤子口袋刺绣融合了韩屋的“八角屋顶”，纽扣则采用传统大鼓形状，并融入太极图案。

考虑到亚运会举办地杭州的气候，衣服采用了接触冷感、吸汗速干等功能的Coolmax和Askin材料。

Musinsa Standard本部长李健伍（音译）说：“期待现代时尚轮廓和传统要素相结合的团服，能在本届亚运会上为韩国代表团增光添彩。”

中国代表团礼服“星耀”

中国亚运代表团礼服“星耀”，白蓝色调描绘闪耀星辰，迸发拼搏精神。（中新网）

中国亚运代表团礼服名为“星耀”，由九牧王设计，白与蓝的主色调碰撞出闪耀星辰的遐想，象征着群星闪耀的体育拼搏精神。锁甲纹环环相扣，暗示体育的竞技、团结与韧性，牡丹与藤蔓交织绽放着蓬勃生命力，颈部半立领设计彰显中国服饰文化魅力。

中国国家体育总局体育器材装备中心主任于建勇说：“杭州亚运会中国代表团礼服名为‘星耀’，颜色采用星辰蓝，寄托着对体育健儿的期许与祝愿，愿他们如星辰一样璀璨闪耀。”

印度代表团礼服

印度亚运代表团礼服采用传统印花和可回收材料，宣扬可持续发展理念。（法新社）

印度运动员代表团的礼服由印度国家时装技术学院构思和独特设计，包括男运动员的卡其色库尔塔和女运动员的卡其色纹理纱丽。

男运动员的班德嘎拉夹克和女运动员的高领上衣将印度图案和印花与典型的印度剪影完美融合，在全球舞台上展现了印度丰富的文化织锦。服装采用可回收面料，崇尚自然，促进可持续发展。

印度联邦信息与广播、青年事务和体育部长塔库尔（Thakur）说：“这不仅仅是一套制服，还是我们运动员的骄傲和身份的象征。这套制服自豪地代表了印度的自力更生，展示了印度的多元传统和设计领导力。”