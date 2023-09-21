亚运会乒乓球团体赛 我国男女队皆抽到好签

杭州亚运会开幕式将于星期六（9月23日）举行，但乒乓球赛星期五（22日）就在杭州市拱墅区的运河体育公园体育馆掀开序幕。

亚运会乒乓球团体赛星期四（21日）进行小组抽签仪式，新加坡男女队的签运都还算不错，避开了东道主中国和其他实力强大的对手如日本、韩国、香港和台湾，但都恰巧碰上了印度。

我国女队刚在亚锦赛败给印度

被分入F组的新加坡女队虽在世界排名上高于印度，但印度的实力不差。事实上，她们刚在本月初于韩国举行的亚洲乒乓球锦标赛中以3比2击败新加坡，因此新加坡女队要以F组头名出线，绝非易事。

针对抽签结果，新加坡乒乓球女队主教练井浚泓在接受《联合早报》的访问时说：“印度球员的实力相当平均，最好的球员是马妮卡。我们刚在亚洲锦标赛以2比3输给她们，曾尖拿两分，王歆茹和周靖祎都输给了她们，所以我们抱着拼的态度吧！这是一场下风球，结果不重要，发挥出水平和打出气势更为重要。”

我国女队在小组赛的另一个对手是尼泊尔。井浚泓坦言，对尼泊尔球员并不了解，所以只能“以我为主”，争取发挥出自身的最高水平。

根据赛制，每组的前两名将能晋级淘汰赛，就算新加坡女队无法当F组老大，出线应该毫无悬念。

印度男队上届亚运和本届亚锦赛进四强

我国男队同样被分入F组，但由于男团的参赛队伍较多，因此他们的小组由四队组成，除了印度之外，另外两个对手是也门和塔吉克斯坦。

印度男队在上届亚运会和刚过的亚锦赛都打进了团体半决赛，他们绝对是新加坡在本届亚运会小组赛最大的拦路虎。

就像尼泊尔对我国女队一样，也门对我国男队来说是相当陌生的对手，主教练高宁说：“我们看也门比赛的机会不多，所以得研究一下他们的人员，好好备战”。至于塔吉克斯坦，高宁透露对方有两名不错的球员。

我国男女队都将在比赛首日进行两场小组赛

新加坡乒乓球男队和女队都将在比赛首日进行两场小组赛，女队将率先与尼泊尔交手，之后对垒印度；男队的首个对手则是塔吉克斯坦，傍晚时分同样对垒印度。

值得一提的是，泰国和韩国女队将继亚锦赛后再于亚运会狭路相逢。泰国在亚锦赛复赛以0比3败给韩国，两队这次同属Ｄ组。

台湾在C组硬碰“神秘之师”、上届亚运会女团亚军朝鲜，赛事同样令人关注。

男团方面，最精彩的要数由日本、朝鲜和尼泊尔组成的B组。