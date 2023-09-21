新加坡团队陆续抵达亚运会选手村 体操和钩球队出席欢迎会

新加坡代表团的选手和工作人员已陆续抵达中国，准备参加来临的杭州亚运会。他们出席星期四（9月21日）在亚运村举行的欢迎仪式，团长许坤德博士盼我国选手展现出最好的自己。

共有四个国家出席这场欢迎仪式，除了新加坡，还有阿富汗、菲律宾和印度尼西亚。

由于大部分运动员还未抵达，再加上有的运动员当天得训练，因此我国只有体操选手和钩球选手出席这场欢迎仪式。

体操选手郑伟安星期三（20日）晚上抵达杭州，他受访时说：“今天是我第一天到亚运村，所有东西都很棒，住宿和这里的人都很好。很高兴来到这里，我期待之后的更多体验。”

郑伟安也提到，他希望到时在这里结交更多新朋友，也盼能和老朋友重聚。

杭州亚运会大量应用科技代替人力

继1990年北京和2010年广州后，这是中国第三次举办四年一届的亚运会。杭州亚运会在智能上非常发达，许多东西都以科技代替人力。比如过场馆安检时只要人与证件一起通关，一切资料和当下所拍的人头照就自动投射在屏幕上。

亚运会新加坡代表团团长许坤德博士对此也深有同感，他说：“基本上他们都致力于绿化和智能，例如在饮食和公共交通上都下足功夫。

“中国办了很多大型赛事，在管理和执行上都很到位，我相信这次的杭州亚运会将提升到另一个层次。据我观察，场地都是世界级的，在安排和训练方面都做得非常好。主办当局也很细心聆听各个代表团的意见，照顾他们的福利，也都很快就把事情给办好，这些是让我印象深刻的地方。”

许坤德：不给运动员压力

我国运动员即将开赛，许坤德博士不给他们太大压力。对于给运动员设下的目标，他说：“希望运动员能把所训练的发挥出来，对他们的期待就是把最好的自己呈现出来，也希望国人继续支持他们。

“只要运动员能达到自己设下的目标，这就是很好的成绩了。”