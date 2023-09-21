篮球世俱杯开赛 阿尔阿赫里力克点燃队

第33届国际篮联篮球俱乐部世界杯星期四（9月21日）在新加坡室内体育馆开打，A组的埃及阿尔阿赫里（Al Ahly）在激战后82比76战胜NBA发展联盟点燃（NBA G League Ignite）。另一场比赛则是一边倒，B组的德国特莱克姆波恩（Telekom Baskets Bonn）105比50大胜巴林阿尔麦纳麦（Al Manama）。

非洲联赛冠军阿尔阿赫里对上由潜在未来NBA之星组成的点燃队一役，经验更丰富、拥有四名刚参加完世界杯选手的阿尔阿赫里，在第一节一度以20比11领先。不过点燃抓住最后两分半钟的机会强势进攻连拿10分，将比分反超至21比20。

第二节开始，阿尔阿赫里重新建立七分领先优势并保持，点燃紧追不放，半场结束时将比分追至43比45。第三节比分交替上升，阿尔阿赫里在后半段稍稍领先，并在第四节扩大领先优势，将比分定格在82比76。

本场最佳球员为阿尔阿赫里的凯乔（Kejo）。他上场23分钟，贡献10分、13个篮板和一次助攻。他自信地说：“我们的目标总是下一场比赛，希望接下来也一样取胜。”

在较早结束的揭幕战中，欧洲冠军波恩全场碾压西亚冠军阿尔麦纳麦，以105比50写下大胜。 波恩新援格雷瑟尔（Griesel）砍下全场最高的28分及10个篮板，并贡献两个助攻。