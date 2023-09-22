红军铁锤帮逆转获胜 海鸥两度追平后落败

利物浦扭转战局击败LASK林茨，主帅克洛普拿下在红军的第50场欧战胜利，成为队史第一人。

（林茨综合电）英超球队在欧洲联赛两胜一败，“红军”利物浦（Liverpool）与“铁锤帮”西哈姆（West Ham）逆转胜，分别击败奥地利球会LASK林茨与塞尔维亚球会巴奇卡托波拉（TSC Backa Topola），首次参加欧战的“海鸥”布赖顿（Brighton）则不敌希腊球会AEK雅典（AEK Athens）。

在林茨进行的E组赛事，主场作战的LASK林茨在开赛后14分钟先声夺人，费克（Flecker）拔下头筹，并凭此进球以1比0领先上半场。

利物浦在下半场发动反击，努涅斯（Nunez）第56分钟的罚球，迪亚斯（Diaz）第63分钟的破门，以及主力前锋萨拉赫（Salah）在第88分钟的锦上添花，助球队以3比1拿下这场E组首战。

这场胜利也令红军主帅克洛普（Klopp）成为球会史上首名取得50场欧战胜利的领队。此前，红军前主帅贝尼特斯（Benitez）取得49场欧战胜利。

克洛普成为首名取得欧战50胜的红军主帅。（路透社）

克洛普成为红军首名欧战50胜主帅

对于克洛普来说，成为队史首名50胜的主帅并不重要，更重要的是为球队带来成绩。

他说：“让我这么说吧，如果在这次小组赛后我的欧战胜利纪录仍停留在50，即使我拥有最多的欧战胜利，所有人也都会憎恨我。我们踢了很多场欧洲赛，能赢得这么多场，并且经常踢入决赛是好事。”

对于自己成为队史最多欧战胜利的主帅，克洛普表示现在的比赛场次比过去更多或许是因素之一。

西哈姆凭乌龙球扭转战局

在A组赛中，西哈姆主场对垒巴奇卡托波拉，斯塔尼奇（Stanic）在下半场开始后三分钟为客场作战的塞尔维亚球队抢得领先优势，不过该队边卫佩特罗维奇（Petrovic）在第66分钟赠送乌龙球，让西哈姆看到了希望。

铁锤帮新援库杜斯（Kudus）在第70分钟为球队立功，反超比分，切克（Soucek）在第82分钟再进一球，写下最后的3比1比分。

佩德罗的两个罚球无法为布赖顿取得欧洲联赛积分。（法新社）

不过首次征战欧洲赛场的布赖顿则没有那么幸运，虽然与红军及铁锤帮一样开局落后，并且两度追平比分，但最终还是以2比3不敌希腊球队AEK雅典脚下，无法在B组赛取得开门红。

西迪贝（Sidibe）与加契诺维奇（Gacinovic）第11分钟与第40分钟的进球，令希腊球队两度领先，佩德罗（Pedro）第30与67分钟的两个罚球则为布赖顿追平比分，庞塞（Ponce）在第84分钟为AEK雅典攻入制胜球。

布赖顿主帅德泽尔比（De Zerbi）赛后表示这是场叫人难以接受的败仗，并指出对手在欧战经验上比自己的球队强出许多。