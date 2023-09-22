【亚运会】赛程更动两战朝鲜 雌狮缺数主将迎难而上

在缺少几名主将的情况下，派出平均年龄22.4岁年轻团队的我国女子足球队将在小组赛两度硬碰亚洲强队朝鲜，是吸收经验的好机会。

“雌狮”新加坡女子国家足球队首次参加亚运会，就遇到不少波折。在德国踢球的前锋陈乐恩等主将无法参赛；我国小组赛赛程也临时有更动，但球队依然志在拿出最佳表现。

世界排名第130的新加坡在亚运女足被分在C组，同组的本来有朝鲜和柬埔寨，但实力和我国相近的柬埔寨上周弃战，这令我国在星期天（9月24日）和下星期三（27日）的两场对手都是朝鲜。

Hangzhou Bound ✈✈✈ The Singapore Women's National Team is heading to the Asian Games! Drop your messages of support for the Lionesses in the comment section 🇸🇬 ⚽ 📸: Berita Harian Posted by Football Association of Singapore on Tuesday, September 19, 2023

主帅叹赛程更动影响准备

朝鲜是三届亚运会和三届亚洲杯冠军，也曾参加过四届女足世界杯。她们一直稳居世界前列，在去年12月世界排名第10，名列亚太区第一。

但朝鲜女足自2019年3月起就不曾参赛，今年3月起已没有世界排名。本届亚运会是朝鲜自疫情后首次重回国际赛场，球队的近况犹如蒙上面纱。

面对赛程更动，雌狮摩洛哥籍主帅本切利法（Bencherifa）说：“这完全改变了我们的团体动力，以及我们至今准备的努力，主办方的这个决定令我们失望……但我们必须继续前进，保持专注，因为参加亚运会也会为女孩们的发展提供宝贵经验。”

我国女足出征亚运会的阵容相当年轻，最年轻的伊尔莎莉娜（右二）只有16岁。她也是首批在今年获得“狮展雄心”计划海外奖学金的得主之一。（陈渊庄摄）

不满队内环境 有队员心理健康受影响拒被征召

对本切利法的另一个挑战是，这次他将缺少多名主将。今年夏季加盟德国第五级别多特蒙德女足队（Dortmund），并大放异彩的18岁前锋陈乐恩，为了专注于新球队而缺席。就读于美国奥克兰大学的20岁中场普特丽（Putri Syaliza）因为要考试而缺勤。35岁的前队长艾尔尼（Ernie Sulastri）则落选。

据《海峡时报》报道，还有一些球员认为队内环境对心理健康造成负面影响，决定不参赛。今年和去年在东运会都为我国攻入制胜球的24岁前锋伊扎蒂（Izzati Rosni）表示，不出战是最艰难的决定，但她决定着重于自己的心理健康。

另一名20岁前锋陈慧颖也在东运会后，因打算到海外升学和其他计划退出国家队。不过她也说自己一直在对心理健康有害的环境踢球，无法以最佳状态比赛。

据了解，有球员难以适应本切利法严格的执教风格，也有球员向他提出改进自己踢法的建议，却被认为是在投诉不满。不过，也有球员认为他的执教方式没有问题。

今年2月上任的本切利法作风严厉，执教风格让一些球员感到难以适从。（档案照片）

本切利法强调他和教练团队一直和球员们沟通，改善表现，并没有个人意图或要轻视球员。不过大战在即，入选的球员们相信都已准备好，在亚运首秀给予朝鲜顽抗。

功勋门将盼迎第50场里程碑后退役

诺库苏马瓦蒂为国效力12年，亚运会将是她在国家队的最后一项赛事。（陈渊庄摄）

对门将诺库苏马瓦蒂（Noor Kusumawati Mohammad Rosman）来说，她将期待在杭州完成自己的第50场国家队里程碑之战，过后光荣退役。下星期五（29日）将迎来33岁生日的她从2011年起就为我国上阵，至今已49场。她在去年结婚后打算组织家庭，因此将在今年结束球员生涯。

近年来诺库苏马瓦蒂和同样来自狮城水手（Lion City Sailors）的门将陈俪彬轮流为国家队和球会把门。在她看来，她已不是国家队一号门将，即使里程碑之战就在眼前，她也要做好准备，努力训练，争取挤进首发阵容。

尽管经验丰富，但她说参加亚运会仍让她感到紧张，像是打仗一样。不过她认为自己12年国家队生涯最难忘的经历，可能就在杭州。“毕竟这是我们第一次参赛，将对战强大且排名高的对手。我也想珍藏这段记忆，做到最好。”

⚽🧤 Meet our goalkeeper legend, Noor Kusumawati! She's on the cusp of her 50th cap at the upcoming Asian Games, and it's... Posted by Football Association of Singapore on Wednesday, September 20, 2023

在苏格兰读大学 前锋林妍秀要填补队友空缺

在今年东运会斩获个人国家队首球后，林妍秀期待在亚运会更进一步，填补缺席队友的空缺。（陈渊庄摄）

而在几名前锋缺席下，队内少有的“留洋”代表、目前在苏格兰爱丁堡大学就读的21岁前锋林妍秀，也准备好填补队友留下的空缺。

为了参加亚运会，新学年将就读化学工程系大三课程的林妍秀向校方申请延迟返校两个星期。她说，她此前为了代表国家队出战，曾三次从苏格兰花约一天的时间飞回我国，也每年都向大学请假。不过大学也相当支持，她的大学队友得知她是我国国家队球员，并将参加亚运会时也相当惊讶。

林妍秀在今年东运会对垒老挝的小组赛中，攻入自己的国家队首球。回忆当时，她说：“那是一个团队进球，每个人都有贡献，我为队友们感到骄傲。她们也激励我更努力，为新加坡取得更多进球。”

我国女子足球队22人名单

门将：诺库苏马瓦蒂、陈俪彬、艾丽娜瓦蒂（Erlinawaty Dewi Jaffar）

后卫：伊尔莎莉娜（Irsalina Irwan）、诺沙兹万妮（Nur Syazwani Ruzi）、马丝杜拉（Mastura Jeilani）、罗斯纳妮（Siti Rosnani Azman、队长）、诺阿德里安娜（Nur Adrianna Hazeri）、凯鲁尼莎（Khairunnisa Khairol Anwar）、西蒂努勒瓦达（Siti Nurerwadah Erwan）

中场：丹妮娅（Dhaniyah Qasimah Zamri Abdullah）、林映萱、纳丝利雅（Nasriah Ibrahim）、西蒂阿尼瓦蒂（Sitianiwati Rosielin）、史蒂芬妮（Stephanie Gigette Dominguez）、诺阿菲卡（Nur Afiqah Omar）、何慧欣

前锋：诺法哈娜（Nur Farhanah Ruhaizat）、诺莎拉（Nur Sarah Zu’risqha Zul’kepli）、法拉（Farah Nurzahirah Abdul Fattah）、诺劳德哈（Nur Raudhah Kamis）、林妍秀