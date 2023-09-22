【亚运会】止步现代五项半决赛 林暐諹失望但不气馁

新加坡在杭州第19届亚运会的现代五项唯一代表林暐諹在击剑和游泳交出精彩表现，尽管最终无缘决赛感到失望不已，他仍会继续努力训练，希望能再代表我国参赛。

现代五项由游泳、击剑、马术（场地障碍赛）、手枪射击，以及跑步这五项运动组成。在个人赛预赛中，选手以击剑分出胜负，半决赛他们进行游泳、击剑、手枪射击和跑步，决赛则进行全部项目。

现代五项在富阳银湖体育中心举行，距离选手村近30公里。角逐男子个人赛的林暐諹在第一天的击剑排位赛，以第八名的成绩晋级半决赛，他在星期五（9月22日）A组半决赛的击剑擂台赛获得第五名，击败了来自韩国的东京奥运会铜牌得主全雄太。

在之后进行的游泳项目中，林暐諹和全雄太赛道相邻，他在该项排名第八。紧接着进行的是被称为“激光跑”的跑射联项，选手跑了一段距离后要在限定时间内射中标靶五次，然后再跑再射击，直到完成四次。

林暐諹（黑帽）在游泳项目紧跟着韩国选手全雄太。（陈渊庄摄）

林暐諹最终获得1090分，在A组15名选手中排名第11位，无缘决赛。根据赛制，排名同组前九的选手才能晋级星期天（24日）的决赛。

林暐諹赛后接受《联合早报》采访时说：“游泳和击剑还可以，跑射的时候第一圈射得没那么准，那里就差了很多，基本上输了有20秒，这就是能进决赛和没进决赛的分别。

“（击剑回合战胜全雄太）我没有要战胜的压力，所以比较轻松，就获胜了。游泳在他隔壁泳道，我跟着他距离半个身位，我想他应该有保持一些体力，所以我们差五秒而已。”

林暐諹望能再参加亚运会 拿下奥运资格

下届亚运会还想参加吗？他说：“如果有机会还想参加，希望能进决赛，拿下奥运资格。”

在这场半决赛中，暂居第一的是日本选手佐藤大宗。现代五项运动员必须具备超强体力和意志力才能获胜，因为他们得在半天时间里完成这些项目。佐藤大宗在击剑擂台赛排名第三，在游泳则排名第九，但他在激光跑领先全雄太，因此以1167分排名半决赛第一。全雄太击剑第六、游泳第四、激光跑第四，总排名第三（1146分）。

28岁的全雄太是世界纪录保持者（1534分），他也是上届亚运会现代五项男子个人赛的金牌得主。