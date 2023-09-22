国际篮联世俱杯 塞西弗兰卡与浙江金牛旗开得胜

国际篮联俱乐部世界杯星期五（9月22日）的第二日小组赛依旧火热，A组的巴西塞西弗兰卡（Sesi Franca）以90比70胜埃及阿尔阿赫里（Al Ahly），B组的中国浙江金牛（Zhejiang Golden Bulls）则以95比78击败巴林阿尔麦纳麦（Al Manama）。

美洲冠军塞西弗兰卡面对星期四（21日）晚上刚赢下比赛、气势正盛的阿尔阿赫里，表现神勇。比赛第一节，杰克逊（Jackson）多次精彩跳投，帮助球队以26比17建立领先；第二节，两队得分势均力敌，塞西弗兰卡以42比32的优势结束上半场。

塞西弗兰卡在第三节后半段火力全开，将比分拉开至68比47；第四节，塞西弗兰卡的迪亚斯（Dias）和桑托斯（Santos）展现出稳定的防守和漂亮的跳投、扣篮，球队最终以90比70取得大胜。

本场比赛的最佳球员是杰克逊，他贡献了22分、五个篮板和四次助攻。他说：“队友们配合得很好，这是获胜的关键。”

晚上的比赛由中国浙江金牛对阵阿尔麦纳麦，第一节开局比分胶着，后三分钟浙江金牛打出团队配合，多名球员得分，将比分拉开至23比15；第二节比分交替上升，浙江金牛维持领先优势，以46比37结束半场；第三节，浙江金牛的佩里（Perry）表现突出，球队以78比58进入最后一节。阿尔麦纳麦最后一节的得分虽然以20比17占优，无奈前三节落后太多，浙江金牛最终以95比78锁定胜局。

本场最佳球员为浙江金牛的佩里，他贡献了17分、六个篮板和两次助攻。