激战五盘不敌印度 我国女乒仍进入亚运16强

新加坡乒乓球女队在星期五（9月22日）开战的杭州亚运会乒乓球团体赛第二场小组赛与印度激战超过200分钟后以2比3败下阵来，但她们还是凭首场小组赛3比0大胜尼泊尔而顺利拿到16强入场券。

当然，小组副盟的身份意味着她们将在16强对上实力更强的对手。

这是新加坡乒乓球女队在一个月内第二次败给印度。双方刚在本月初于韩国举行的乒乓球亚锦赛上交手，曾尖当时独得两分，但周靖祎输掉了两场，王歆茹也输掉了一场，我国女队最终2比3魂断印度拍下。

来到了杭州，新加坡再与印度冤家路窄。尽管曾尖这次打头阵，以3比1逆转战胜艾希卡·穆克吉，为新加坡打响首炮，但周靖祎和王歆茹随后都败给对手。

安慰的是，在亚锦赛0比3惨败给印度“一姐”马妮卡的周靖祎，这次成功从对方身上刮走一分；王歆茹也在对垒另一名印度球员斯莉嘉时，表现出了斗志与勇气，最终2比3惜败。

曾尖接着上场，再为新加坡拿下重要的一分，不过周靖祎还是在关键战中以1比3败给艾希卡，无法为亚锦赛复仇。

井浚泓：印度球员打法另类

新加坡女队主教练井浚泓在受访时表示，这是意料之中的结果，不会失望，只是觉得有些可惜。

她还说道：“印度球员的打法很另类。他们的拍子胶皮性能很旋转，球员们完全摸不透。”

周靖祎直言，自己在首两局的表现非常糟糕，直到第三局才开始适应对手的打法，可惜为时已晚。

我国男队也败给印度

男队同样在中午以3比0轻取塔吉克斯坦后，于傍晚的第二场小组赛败给印度，但本场也有可喜的地方，因为在较早前的亚锦赛中，我国男队以0比3惨败，但在星期五的比赛中，他们却凭着周哲宇抢到的一分，最终1比3落败。

周哲宇是新加坡乒乓球队这次派出的10名球员当中，唯一有过亚运会经验的选手。

由于男团比赛的参赛队伍较多，新加坡所属的F组有四支队伍，因此他们在星期六（23日）的杭州亚运会开幕式前，还得进行最后一场对也门的小组赛。

印度在打败新加坡之前以3比0轻取也门，因此已锁定了F组头名，我国男队只能与也门争当小组第二。