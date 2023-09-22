前拜仁少帅纳格尔斯曼出任德国国家足球队新帅

（柏林综合电）德国足总星期五（9月22日）宣布，委任德国籍的前拜仁慕尼黑（Bayern Munich）少帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）担任国家足球队主帅，带队出战明年在主场举行的欧洲足球锦标赛。

36岁的纳格尔斯曼今年3月被拜仁解雇后就赋闲在家。他和德国足总签了个短期合同直到明年7月31日，也就是欧锦赛结束后。

纳格尔斯曼取代的是此前带队成绩不佳的同胞弗里克（Flick）。弗里克在德国9月10日于友谊赛以1比4惨败给日本，并吞下三连败后，成为首位被开除的德国国家队主帅。德国过后在临时主帅沃勒尔（Voeller）的带领下，以2比1拿下法国，成功反弹。

纳格尔斯曼说：“我们将在自己的国家迎来欧锦赛。那将非常特别，是几十年来才会发生一次的事……我很想接受这个挑战。明年我们将成为一个关系密切的团队。”

在进入明年的欧锦赛年之前，纳格尔斯曼将在今年10月中的三场友谊赛依次率队对垒美国、墨西哥和奥地利。

另一方面，49岁的罗马（Roma）意大利籍名宿蒙特拉（Montella）则在星期四（21日）受委为土耳其新帅，接替上周末同样在友谊赛以2比4不敌日本后离任的另一名德国籍主帅昆茨（Kuntz）。蒙特拉签约三年。