西班牙女足唇吻门后首战 与瑞典举横幅争取性别平权

（哥登堡综合电）女子足球界对于性别平权的斗争，在西班牙足总前会长卢比亚莱斯（Rubiales）下台后依旧延续。西班牙女足在赢得世界杯后的首场比赛，和瑞典球员在赛前共举“到此为止了”（西班牙语“Se Acabo”）横幅，向全世界传达这个重要讯息。

西班牙女足结束杯葛行动后，本地时间星期六（9月23日）凌晨参加欧洲女子国家联赛D组首场比赛，在客场和瑞典重演女足世界杯半决赛戏码。

两队球员赛前站在一起，举起写着“到此为止了，我们的斗争是全球性的”西班牙和英语字样的横幅合照，获得场内观众热烈掌声。

“Se Acabo”是卢比亚莱斯亲吻球队前锋珍妮弗·埃尔莫索（Jenni Hermoso），爆发“唇吻门”风波后，在社交媒体上盛传的标签，和反性骚扰的#MeToo运动有相似的意义。

西班牙球员也戴上了写着“Se Acabo”、“珍妮（珍妮弗昵称）”或象征珍妮弗球衣号码10号字样的腕带上场比赛。此外，同日比赛的英格兰、苏格兰、意大利、瑞士等女足队员，也同样戴了“Se Acabo”腕带支持这项运动。

西班牙凭借巴塞罗那（Barcelona）前锋马丽欧娜·卡尔登泰（Mariona Caldentey）在完场补时第六分钟上演罚球绝杀，以3比2再次战胜最后只剩十人作战的瑞典。