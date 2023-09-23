陈国强无对手当选足总会长 强调发展我国足球三方向　

（早报讯）新加坡足球总会代会长陈国强星期六（9月23日）在喜来登酒店举行的第41届足总大会中，作为唯一候选人，当选足总会长，任期直到2025年。

57岁的陈国强是在前会长林家栋一年前骤逝后，接过代会长一职。他在演讲中列出我国足球未来发展应着重的三大方向。

陈国强说，“狮展雄心”计划让我国有更多足球活动，也需要更多的足球场地。他呼吁各界利益相关者加入，一起解决这个问题。

此外，为了确保国家队能拥有最好的球员，包括足总、球会、学校、足球学院等在内的本地足球生态系统各方应目标一致，相互合作，将本地足球的成败视为集体的成就或挫折，共同努力。

他还呼吁更多私人业者加入发展本地足球，以弥补公共资金的不足。他也希望新加坡超级联赛能有更多球队被私有化。由冬海集团拥有的狮城水手（Lion City Sailors），是本地唯一私有化球队。

淡滨尼流浪和泰国巴吞联达成三年合作协议

就在足总大会同一天，我国劲旅淡滨尼流浪（Tampines Rovers）也宣布和泰国劲旅巴吞联（BG Bathum United）达成三年合作协议。

𝗦𝗶𝗴𝗻𝗲𝗱, 𝗦𝗲𝗮𝗹𝗲𝗱, 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱 🐰🇹🇭 In a signing ceremony held today, we marked the start of a three-year partnership between... Posted by Tampines Rovers Football Club on Saturday, September 23, 2023

淡滨尼流浪将得到巴吞联及其合作日本甲级联赛球队大阪樱花（Cerezo Osaka）的多方支持，包括可使用巴吞联设施。三队之间也料有球员流动，让我国球员有更多往海外发展的机会。范迪三兄弟中的大哥伊凡和二哥伊山，以及莱汉·史提沃特（Ryhan Stewart）目前都在巴吞联踢球。

淡滨尼流浪的英文名也将加上代表巴吞联拥有者曼谷玻璃集团（Bangkok Glass）缩写的“BG”，成为“BG Tampines Rovers”。据《海峡时报》了解，在合作结束后，巴吞联料接管淡滨尼流浪的运营。