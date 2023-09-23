【亚运会】我国女乒16强大战台湾 男队对老冤家泰国

何欣颜

杭州报道

发布 /
发布 / 2023年9月23日 8:30 PM
王歆茹在去年的世界乒乓球团体锦标赛与台湾选手李昱淳激战五盘后2比3落败。（陈渊庄摄）
王歆茹在去年的世界乒乓球团体锦标赛与台湾选手李昱淳激战五盘后2比3落败。（陈渊庄摄）

字体大小:

我国女队去年在成都举行的世界乒乓球团体锦标赛2比3败给台湾，这次来到杭州能否一雪前耻？

在双双以小组副盟身份晋级16强后，新加坡乒乓球男女队在杭州亚运会团体赛16强分别抽到泰国和台湾。

女队在星期五（9月22日）的第二场小组赛与印度鏖战超过200分钟，最终2比3落败。她们的对手台湾同一时间也在隔壁桌与“神秘之师”朝鲜进行了一场马拉松的战役，同样2比3败北，饮恨的两队无疑将在星期天（24日）的16强对决中，竭力致对方于死地。

两队上一次交手是在去年的成都世界乒乓球团体锦标赛复赛。和日前对印度一样，曾尖当时为我国独得两分，战胜台湾首二号球员郑怡靜和陈思羽，但周靖祎不是这两名球员的对手，王歆茹也在与大器晚成的台湾“新秀”李昱淳激战五盘后落败。

尽管曾尖当时连挫两名世界排名较高的台湾选手，星期五对印度也为新加坡贡献了宝贵的两分，但新加坡女队主教练井浚泓显然不想给她压力，井浚泓在受访时说：“虽然曾尖上一次打败了郑怡靜和陈思羽，但并不代表这次也一定能赢，毕竟这两名球员的排名都比曾尖高，水平和经验方面也都比曾尖更好一些。”

谈到台湾的整体实力，井浚泓则说：“她们的整体实力比印度更高一些，在世锦赛也打进了前四，实力肯定比我们好，所以我们也没什么好怕的。最重要的是去掉那个‘怕’字，努力去拼。”

根据最新的世界排名，郑怡靜和陈思羽目前分别位居世界第14和第48，曾尖排名第70。

男队本届东运会半决赛曾击败泰国

我国乒乓球男队在星期六（23日）的杭州亚运会开幕式前进行了最后一场小组赛，毫无悬念地以3比0轻取也门，但由于印度已凭借两连胜锁定小组头名，新加坡只能以小组第二的身份出线，但他们的签运不错，16强抽到了熟悉的对手泰国。

在2022年越南东运会上，新加坡在团体半决赛中1比3不敌泰国，后者随后登顶，但当两队于今年的柬埔寨东运会再次于半决赛狭路相逢时，我国成功雪耻，并最终登上了冠军宝座。

但男队主教练高宁在受访时却保持谨慎，他说：“像亚运会这种比赛碰到泰国是第一次，对我们也是一种挑战，希望我们可以把握住机会。两队在之前的交手记录上互有胜负，我们会全力以赴争取进入下一轮。”

女双也对台湾　

单项赛也进行了抽签，我国女队与台湾的“缘分”也延续到了女双赛，魏睿萱和舒麟茜将在女双首轮与台湾的陈思羽和黄怡华争夺出线权。

我国的另一支女双组合王歆茹和周靖祎也将迎来硬仗，对手是由世界排名第14的平野美宇和长崎美柚组成的日本组合。

曾尖和周哲宇将在混双32强赛中对垒越南组合丁英皇和陈梅玉；周靖祎将在女单64强赛中对阵乌兹别克选手罗扎丽娜；我国的其余单打选手和两个男双都在首轮轮空。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容