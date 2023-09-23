【亚运会】我国女乒16强大战台湾 男队对老冤家泰国

我国女队去年在成都举行的世界乒乓球团体锦标赛2比3败给台湾，这次来到杭州能否一雪前耻？

在双双以小组副盟身份晋级16强后，新加坡乒乓球男女队在杭州亚运会团体赛16强分别抽到泰国和台湾。

女队在星期五（9月22日）的第二场小组赛与印度鏖战超过200分钟，最终2比3落败。她们的对手台湾同一时间也在隔壁桌与“神秘之师”朝鲜进行了一场马拉松的战役，同样2比3败北，饮恨的两队无疑将在星期天（24日）的16强对决中，竭力致对方于死地。

两队上一次交手是在去年的成都世界乒乓球团体锦标赛复赛。和日前对印度一样，曾尖当时为我国独得两分，战胜台湾首二号球员郑怡靜和陈思羽，但周靖祎不是这两名球员的对手，王歆茹也在与大器晚成的台湾“新秀”李昱淳激战五盘后落败。

尽管曾尖当时连挫两名世界排名较高的台湾选手，星期五对印度也为新加坡贡献了宝贵的两分，但新加坡女队主教练井浚泓显然不想给她压力，井浚泓在受访时说：“虽然曾尖上一次打败了郑怡靜和陈思羽，但并不代表这次也一定能赢，毕竟这两名球员的排名都比曾尖高，水平和经验方面也都比曾尖更好一些。”

谈到台湾的整体实力，井浚泓则说：“她们的整体实力比印度更高一些，在世锦赛也打进了前四，实力肯定比我们好，所以我们也没什么好怕的。最重要的是去掉那个‘怕’字，努力去拼。”

根据最新的世界排名，郑怡靜和陈思羽目前分别位居世界第14和第48，曾尖排名第70。

男队本届东运会半决赛曾击败泰国

我国乒乓球男队在星期六（23日）的杭州亚运会开幕式前进行了最后一场小组赛，毫无悬念地以3比0轻取也门，但由于印度已凭借两连胜锁定小组头名，新加坡只能以小组第二的身份出线，但他们的签运不错，16强抽到了熟悉的对手泰国。

在2022年越南东运会上，新加坡在团体半决赛中1比3不敌泰国，后者随后登顶，但当两队于今年的柬埔寨东运会再次于半决赛狭路相逢时，我国成功雪耻，并最终登上了冠军宝座。

但男队主教练高宁在受访时却保持谨慎，他说：“像亚运会这种比赛碰到泰国是第一次，对我们也是一种挑战，希望我们可以把握住机会。两队在之前的交手记录上互有胜负，我们会全力以赴争取进入下一轮。”

女双也对台湾

单项赛也进行了抽签，我国女队与台湾的“缘分”也延续到了女双赛，魏睿萱和舒麟茜将在女双首轮与台湾的陈思羽和黄怡华争夺出线权。

我国的另一支女双组合王歆茹和周靖祎也将迎来硬仗，对手是由世界排名第14的平野美宇和长崎美柚组成的日本组合。

曾尖和周哲宇将在混双32强赛中对垒越南组合丁英皇和陈梅玉；周靖祎将在女单64强赛中对阵乌兹别克选手罗扎丽娜；我国的其余单打选手和两个男双都在首轮轮空。