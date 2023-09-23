【亚运会】帆船第三天我国表现出色 多名选手暂居前二

新加坡帆船队星期六（9月23日）发挥不俗，许多帆船手依旧排在前三名。领队钟沛铭希望团队发挥稳定，直到最后一天。

在宁波象山亚帆中心举行的亚运会帆船赛结束第三个比赛日，我国暂居三个项目第一名。

本届亚运会帆船领队兼高水平与教练主管钟沛铭接受《联合早报》采访时说：“帆船手们取得了良好的开局，这帮助他们在之后的回合更容易巩固优势。然而比赛还有许多回合，所以他们须要保持稳定性。我们希望能在最后一天提高目前的全部排名。”

我国在七项目排名前二

我国水翼风筝板好手墨士廉继续领跑排行榜，领先中国的张浩然和泰国的约瑟夫。

而男子标准激光型帆船（ILCA7）竞争非常激烈，前一日暂居第二的卢军汉，星期六升上第一。印度的维什努和韩国的河智䪸紧追在后。

目前位居第一的还有我国夫妻档林可欣／刘遐满。经过八轮角逐后，他们在男女混合诺卡拉17级帆船从第二升上第一。

排名第二的有四个，为小将吴启哲（男子激光4.7级帆船，ILCA 4）、小将凯蕊（女子激光4.7级帆船）、女子激光雷迪尔级帆船（ILCA６）选手陈菁华和林敏／刘瑞琦（女子49人FX级）。

经过七个回合的较量后，陈菁华一直在提升排名，从第七到第三，再到如今变成第二。

杭州亚运会帆船比赛也是2024年巴黎奥运会洲际资格赛，每个奥运级别项目都将产生奥运席位。目前我国唯一获得巴黎奥运帆船参赛权的是墨士廉，他通过上个月在世界帆船锦标赛夺冠取得。