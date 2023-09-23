浙江金牛惨败给特莱克姆波恩 创本届篮球世俱杯最大分差

浙江金牛61分惨败给特莱克姆波恩，这也印证了金牛控卫吴前赛前所担心的，队内新外援的加入，彼此默契将成为大考。

第33届国际篮联篮球俱乐部世界杯星期六（9月23日）结束小组赛最后一轮争夺，B组的中国浙江金牛61分惨败给德国特莱克姆波恩（Telekom Baskets Bonn），创本届赛事最大分差。A组的塞西弗兰卡（Sesi Franca）则以98比89战胜NBA发展联盟球队点燃（Ignite），两战全胜将晋级冠军争夺战。

B组星期六晚上也进行了小组头名争夺，最终特莱克姆波恩以111比50轻取浙江金牛，闯进冠军争夺战的同时，也创下本届赛事的最大分差。

此前最大分差是同样由特莱克姆波恩创下，他们在小组赛首轮以105比50战胜巴林的阿尔麦纳麦（Al Manama）。

正如浙江金牛控卫吴前赛前所担心的，金牛此役外援的融合问题暴露得一览无遗。场上司职中锋的佩里（Perry）在多次外线有出手机会的情况下选择强打篮下，小前锋盖利（Gulley）和控卫纽曼（Newman）也多次单打独斗造成失误，给特莱克姆波恩抓到了反击机会。首节战罢，金牛16比30落后。

次节，特莱克姆波恩更是打出了信心，在控卫沃特森（Watson）的穿针引线下，这支欧洲篮球冠军联赛冠军球队一举将分差扩大至63比27。

易边再战，金牛场上的局势依旧没有回暖，特莱克姆波恩再将分差扩大至45分，以86比41进入第四节。这也直接让末节的比赛变成了垃圾时间。

特莱克姆波恩控卫佛莱（Frey）送出10分、五个篮板和九次助攻数据，获得本场比赛的最有价值球员称号。他在赛后说：“我们不会去在乎这些头衔，只希望能够在场上扮演好自己的角色，能赢得比赛最重要。”

点燃队经验不足遗憾告负

另一边厢，塞西弗兰卡对阵点燃的这场比赛，双方打得异常激烈。上半场结束，塞西弗兰卡以54比50领先。

易边再战，年轻气盛的点燃球员开始变得有些急躁，多次很好的进攻机会没能把握住，甚至还玩起了花样。反倒是塞西弗兰卡球员打得更加沉着冷静，这支美洲篮球冠军联赛冠军不浪费每一次进攻，稳扎稳打，并成功在第四节扩大分差，最终赢得比赛。

塞西弗兰卡的小前锋桑托斯（Santos）和德保拉（De Paula）各贡献19分，属全场最高。点燃的控卫约翰逊（ Johnson）砍下全队最高的15分。

塞西弗兰卡前锋迪亚斯（中）与点燃控卫帕戈（右）在篮下争抢。（白艳琳摄）

点燃将在星期天（24日）和B组的阿尔麦纳麦争夺第五名，浙江金牛则将和埃及球队阿尔阿赫里（Al Ahly）争夺本届赛事第三名。

荣达黄蜂表演赛不敌台湾

除了两场小组赛外，星期六还进行了一场由新加坡甲组联赛冠军球队荣达黄蜂对阵台湾新竹功城狮的表演赛，最终荣达黄蜂以31比50败北。

荣达黄蜂助理教练梁勇鹏赛后受访时说：“今天能够参加比赛，是一次很好的经历和机会。”

至于球队的表现，梁勇鹏认为，通过这场比赛，大家意识到“需要在防守转换，以及在彼此的沟通上做更多的工作”。