少了实体烟花不减璀璨 杭州亚运会开幕蕴绿色理念　

延迟一年举行的中国杭州第19届亚洲运动会星期六（9月23日）晚上在杭州奥体中心体育场举行盛大开幕式。为传递绿色环保理念，本届亚运会开幕式没有烟花环节。不过，他们通过数码科技呈现灿烂烟火，将众人带入绚丽的虚拟世界里。

观众席布满繁星点点的光芒，新加坡代表团在志愿者们载歌载舞的欢迎下，舞着旗帜快乐入场。

不少国家政要出席这场开幕仪式，其中包括柬埔寨国王西哈莫尼、叙利亚总统巴沙尔和夫人阿斯玛、科威特王储米沙勒、尼泊尔总理普拉昌达、东帝汶总理夏纳纳和韩国总理韩德洙等等。中国国家主席习近平在晚上9时15分左右宣布亚运会正式开幕。

本届亚运会吉祥物组合名为“江南忆”，名字分别为“宸宸”“琮琮”和“莲莲”。（陈渊庄摄）

我国一共有129名运动员与工作人员出席开幕仪式，武术选手林思韦和击剑手阿米塔担任擎旗手，带领新加坡代表团步入会场。

我国参赛阵容历来最大

本届亚运会，新加坡派出历来最大参赛阵容，共有431名运动员角逐32个项目。不仅如此，这也是最多运动员参与的亚运会，一共迎来45个国家与地区的超过1万2000名运动员参赛。许多代表团的人数都创下历史之最。

能带领团队入场，击剑手阿米塔感到非常荣幸。她说：“开幕式非常精彩。能和新加坡队员一起入场的感觉很棒，我很自豪能和林思韦一起担任旗手。这种兴奋的感觉超出了预期，我非常期待来临的比赛。”

林思韦则说：“作为一名运动员，能担任擎旗手是我最美好的经历之一。我感到很荣幸，也非常感谢拥有这个机会。杭州亚运会以美好的方式开幕，我希望自己接下来在赛场的表现能让新加坡人感到骄傲。”

绿色理念贯穿始终

表演者载歌载舞，参赛国家和地区的旗帜在场中央一字排开。（陈渊庄摄）

本届亚运会有别于以往大型运动会，没有燃放任何烟花，但这并不代表少了精彩。杭州亚运会开幕式总导演、总制作人沙晓岚说，取消实体烟花表演体现环保意识，也能彰显绿色亚运的主题。

“绿色”是杭州亚运会的办赛理念之一。杭州亚组委提出打造首届碳中和亚运会的目标，通过实行亚运会绿色行动最大程度减少碳排放量。

开幕式主题为《潮起亚细亚》，分“国风雅韵”“钱塘潮涌”“携手同行”三大篇章。以水作为核心元素贯穿全场，带领观众穿梭于现实与虚拟之间。

数码粒子人（左）和中国游泳选手汪顺合作点燃火炬，实现这场“虚实融合”点火仪式。（陈渊庄摄）

接过中国游泳选手汪顺最后一棒圣火的火炬手是一个巨大的数码粒子人，这是亚运会开幕式首次实现“虚实融合”的点火仪式。