亚运会首金诞生 中国赛艇队邹佳琪邱秀萍夺冠

（杭州综合电）中国赛艇选手邹佳琪／邱秀萍在星期天（9月24日）上午的杭州亚运会赛艇女子轻量级双人双桨决赛中，以7分06秒78的成绩强势夺冠，摘得中国代表团在本届亚运会的首枚金牌，同时也是本届亚运会的首金。

赛艇比赛在杭州富阳水上运动中心展开。在两周前的赛艇世锦赛上位列第六、同时获得明年巴黎奥运会参赛资格的中国组合邹佳琪／邱秀萍，以预赛头名晋级决赛。决赛中，两人从起航开始就建立领先优势，到达500米处时领先第二名超过两秒。1000米赛程过半，中国队的领先优势已经超过五秒。

随着比赛继续进行，两人的划桨节奏依旧整齐划一，继续拉开与其他选手的距离，遥遥领先，最终以7分06秒78率先到达终点，领先第二名近十秒。亚军为乌兹别克斯坦选手路易扎洪（Luizakhon）／马利卡（Malika），成绩为7分16秒49。印度尼西亚选手切尔西（Chelsea）／穆蒂亚拉（Mutiara）以7分17秒64排名第三。

带着冲击首金的信心，生于1999年的邱秀萍和2001年的邹佳琪圆满地达成了目标。

比赛结束后，两人向家人、团队和观众表达了感谢。邱秀萍说：“赛艇不算热门项目，今天场边座无虚席，我们非常感动。”

本土作战的杭州人邹佳琪激动地说： “我是喝富春江水长大的。这场胜利给了我们俩更大的信心，之后要更加努力训练、积极备战。站上最高领奖台一直是我们的目标。”