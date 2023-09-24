【亚运会】击剑首个比赛日 我国男花及女重出师不利

杭州亚运会击剑赛于开幕式后的一天正式展开，但新加坡击剑队出师不利，两名男子花剑手与两名女子重剑手都提前出局，无缘站上领奖台。

为我国出战男子花剑赛的是欧阳田玮和陆凯然，前者在2022年越南东运会为新加坡摘下东运会历来首枚男子花剑金牌，并携手陆凯然、蒋嘉俊及林权荣一同夺得团体赛冠军。不过，欧阳田伟与陆凯然第一次参加亚运会，出师不利。

男花剑手止步32强 女重剑手16强被淘汰

两人在星期天（9月24日）上午的小组循环赛顺利出线后，皆倒在32强，欧阳田伟12比15不敌印度选手比比什，陆凯然14比15惜败给台湾选手陈致杰，皆无缘16强。

参加过2021年东京奥运会的我国重剑女将可丽雅和两届东运会女子重剑金牌得主许渼荟，则止步16强。

许渼荟在小组循环赛的五场比赛取得四场胜利后，直接晋级16强，但在16强却以12比15不敌乌兹别克斯坦选手迪尔纳兹，无缘八强。

在小组循环赛的五场比赛取得三场胜利的可丽雅则在32强以15比7轻取泰国选手科拉万后，于16强11比15不敌两届亚锦赛女子重剑个人赛冠军、韩国老将崔仁贞。

新加坡击剑队在本届亚运会最大的夺牌希望阿米塔将于星期一（25日）登场，她将和队友黄颉歆一同出战女子花剑项目。