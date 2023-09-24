【亚运会】林睿娜抱病上场 我国气步枪队第四名完赛

新加坡射击好手林睿娜带领两位新兵出战杭州亚运会，她们星期天（9月24日）在女子10米气步枪团体赛排名第四，虽然与奖牌失之交臂，不过仍是意想不到的成绩。

林睿娜、陈芊霓和廖文尉与其他选手同时进行比赛，间中我国射击队的排名不断上下浮动，在第四到第八之间徘徊，她们最终以1876.9的总分排名第四。

由韩佳予、黄雨婷和王芝琳组成的中国队以1896.6分打破亚洲纪录并夺冠，银牌和铜牌分别属于印度（1886分）和蒙古（1880分）。

林睿娜在开赛前病倒了，她赛后受访时说，这是意想不到的好成绩，因为她们没想到能击败韩国和台湾等强队。

“能在亚洲排名第四，我认为是很好的成绩了，尤其是她们两位都是第一次参赛。在亚运会之前我在新加坡的训练很好，在上个月的世界射击锦标赛我也进了决赛，但前几天我病了，训练被影响。”

林睿娜接下来将参加女子50米步枪三姿，队友陈芊霓将角逐10米气步枪混合团体赛，而廖文尉则没有其他比赛。

陈芊霓说：“我很享受今天的比赛。其实今天的比赛成绩距离我最好成绩只有0.1之差，我感到很高兴。

“这是我第一次参加亚运会，也是我们第一次一起参赛，所以我不给自己设下太多期望。能够拿到第四名的成绩，与第三名非常接近，这很棒了。”